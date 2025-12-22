Boris Becker reveló un ofrecimiento que pudo cambiar la carrera de Federer y por qué fue rechazado

Uno de los grandes jugadores de tenis de las décadas del 80 y 90 fue Boris Becker. El alemán se insertó rápidamente en el circuito y tuvo logros inolvidables como la conquista de seis títulos de Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en la modalidad de dobles junto a Michael Stich. Por otro lado fue número 1 del mundo en el ranking de la ATP.

Becker quiso convencer a Roger de representar a Alemania

El alemán fue invitado al programa español La Revuelta y contó una propuesta que le hizo a un joven Roger Federer: “Es de Basilea, en la frontera con Alemania, y queríamos que representase a Alemania y no a Suiza. Hablé un poco con él, pero ya estaba instalado en Basilea”.

Además, reveló por qué se negó a representar a Alemania: “Hablé con él varias veces, pero ya estaba muy arraigado a su ciudad natal. Basilea queda a tres kilómetros de la frontera con Alemania y pensé que podía convencerlo, pero fue en vano”. Cabe destacar que Su Majestad se consolidó como uno de los mejores deportistas suizos de la historia y que representando a su país fue campeón de Copa Davis en 2014.

Becker y Federer en 2005. (Foto: Getty).

Federer eligió a Becker como uno de los mejores de la historia

En diálogo con Burna Boy, Su Majestad afirmó: “Yo necesitaba mi GOAT, tenía a mis jugadores favoritos en pósters en las paredes de mi casa y quería ser como ellos. Para mí, el ídolo de aquella época era el jugador sueco Stefan Edberg. Siempre atacaba, iba continuamente a la red y era muy elegante. Era un jugador maravilloso de ver y me encantaba ver sus partidos”.

Además, agregó: “Y luego incluyo a Boris Becker. Él y Edberg siempre jugaban uno contra otro, así que siempre los veía. El siguiente es Pete Sampras y luego, por supuesto, Rafael Nadal y Novak Djokovic“. Cabe destacar que Edberg y Becker se vieron las caras en 35 oportunidades entre 1984 y 1996 con una amplia ventaja del alemán en el historial: 25 victorias sobre 10 del sueco.

La extraordinaria carrera de Boris Becker

En 1984, un joven alemán irrumpió en el circuito de la ATP en épocas donde John McEnroe e Ivan Lendel alternaban en el puesto número 1 del ranking. Tan solo un año después obtuvo su primer Grand Slam al ganar Wimbledon en 1985, título que repitió en 1986 y 1989. En ese mismo año también se alzó con el US Open y ya en la década del 90 obtuvo el Abierto de Australia en dos oportunidades: la primera en 1991 y la segunda en 1996. No completó los Major ya que nunca pudo ganar Roland Garros.

