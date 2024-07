Cuando Carlos Alcaraz dio sus primeros pasos en el circuito de la ATP era difícil no compararlo con Rafael Nadal. Ambos españoles, con garra, grandes actuaciones en polvo de ladrillo y hambre de gloria. El de Manacor está dando los últimos pasos en su carrera y el de Murcia la comenzó hace apenas unos pocos años, pero con apenas 21 años ya tiene en su palmarés cuatro títulos de Grand Slam. El primero de ellos fue el US Open 2021, luego se coronó en Wimbledon 2023.

En este 2024 demostró el hambre de gloria que tiene y con diferencia de un mes obtuvo Roland Garros y repitió en Wimbledon. Tal como anunció luego de sobreponerse a Alexander Zverev en París, Carlitos afirmó que se realizaría un tatuaje para llevar en su piel su primera conquista del Gran Slam que se disputa en la capital francesa y -tras coronarse en el All England- cumplió su palabra.

Zverev y Alcaraz. (Foto: IMAGO).

Alcaraz se tatuó la Torre Eiffel

Carlos Alcaraz ya se había realizado tatuajes en honor al US Open y también a Wimbledon, con la intención de inmortalizar la primera vez que los ganó y ahora tocó el turno de Roland Garros. En un entorno impresionante, un tatuador le realizó un dibujo de la Torre Eiffel con la fecha en la que ganó el torneo debajo de la misma. Habrá que ver qué se hará cuando conquista el Abierto de Australia por primera vez, lo cual se sabe que sucederá porque todavía es muy joven y pocos tenistas tienen su hambre de gloria, su clase, su temperamento y esa mentalidad arrolladora.

Ahora va por el número 1

Pese a haber ganado Wimbledon el pasado fin de semana, Carlos Alcaraz no escaló posiciones en el ranking de la ATP y eso se debe a que él no tenía chances de acumular puntos ya que defendía los del año pasado, por tal motivo no había posibilidad matemática que se acerque ni a Novak Djokovic -a quien venció en la final del Gran Slam londinense- que está número 2 ni tampoco al italiano Jannik Sinner, quien encabeza el ranking. Para lograrlo tendrá que realizar una buena gira por los torneos importantes que se vienen en Norteamérica, tanto en la antesala del US Open como en el abierto estadounidense.