Con el campeón defensor y un top 10 del ranking ATP, se confirmaron los participantes del Argentina Open 2026

Una nueva edición del ATP de Buenos Aires se disputará en febrero y hay una sorpresa con una de las Wild Cards.

Por Agustín Vetere

Francisco Cerúndolo estará en el Argentina Open.
© GettyFrancisco Cerúndolo estará en el Argentina Open.

La temporada 2026 del Circuito ATP ya tuvo su puntapié inicial y, mientras las principales figuras disputan Australian Open, el resto de los torneos para las próximas semanas ya confirman a sus participantes. Este martes se conoció quiénes estarán en el Argentina Open.

El ATP 250 de Buenos Aires, a disputarse en el Lawn Tennis Club, tendrá su 26° edición del 7 al 15 de febrero. A menos de un mes de la competencia, la organización ya oficializó quienes son los jugadores que afrontarán el cuadro principal.

Principalmente, João Fonseca está confirmado para defender el título que consiguió en 2025 en la final ante Francisco Cerúndolo, que también dirá presente para buscar revancha de la mencionada definición y la de 2021, ante el retirado Diego Schwartzman.

Además, el cuadro principal de este ATP 250 tendrá a Lorenzo Musetti como el único Top 10 del Ranking ATP, actualmente en la 5° posición. Así, ya se posiciona como uno de los firmes candidatos a quedarse con el trofeo. La organización también confirmó a Gaël Monfils como receptor de una Wild Card. El francés de 39 años se ubica en el 110° lugar, pero sin dudas aportará el habitual show.

En cuanto al resto de los argentinos, además de Cerúndolo, también participarán Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

Los jugadores confirmados para el Argentina Open 2026

  • Lorenzo Musetti (5)
  • Francisco Cerúndolo (20)
  • Luciano Darderi (24)
  • João Fonseca (30)
  • Sebastián Báez (39)
  • Lorenzo Sonego (40)
  • Daniel Altmaier (44)
  • Camilo Ugo Carabelli (47)
  • Alexandre Muller (50)
  • Matteo Berrettini (56)
  • Tomás Martín Etcheverry (61)
  • Damir Džumhur (66)
  • Francisco Comesaña (68)
  • Pedro Martínez (71)
  • Mariano Navone (74)
  • Cristian Garin (80)
  • Alejandro Tabilo (81)
  • Filip Misolic (82)
  • Gael Monfils (WC)
En síntesis

  • 7 al 15 de febrero se disputará el torneo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.
  • Lorenzo Musetti lidera el cuadro principal como el único Top 10 del ranking confirmado.
  • João Fonseca defenderá el título logrado en 2025 ante rivales como Francisco Cerúndolo.
agustín vetere
Agustín Vetere

