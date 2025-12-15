Es tendencia:
El calendario encendió la ilusión: la chance real de que Novak Djokovic juegue el Argentina Open 2026

El cruce de Serbia ante Chile en Santiago, apenas días antes del certamen porteño, abrió una ventana de especulación que podría ser aprovechada por la organización.

Por Bruno Carbajo

Novak Djokovic y la ilusión de que dispute el Argentina Open.
El azar del calendario para 2026 le dio un guiño inesperado a los fanáticos del tenis argentino. Mientras Novak Djokovic ya planifica su temporada 2026 desde Grecia, el sorteo de la Copa Davis determinó que Serbia deberá visitar a Chile entre el 6 y el 7 de febrero. El dato es clave, ya que una semana después se estará jugando el Argentina Open, y la mecha de la ilusión ya está encendida.

Esta coincidencia logística disparó de inmediato las especulaciones sobre un posible desembarco de Nole en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. La ecuación parece cerrar por todos lados: el serbio estaría a un cruce de cordillera de distancia, aclimatado al polvo de ladrillo y en ritmo de competencia. Sin embargo, desde la propia organización del torneo le pusieron paños fríos al asunto, reconociendo que la operación depende de una primera ficha de dominó que aún no ha caído.

Durante el lanzamiento oficial del certamen, realizado este lunes,Martín Jaite, director del certamen, fue claro al respecto a la estrategia. “Primero hay que ver si Djokovic viene a jugar la Copa Davis. Por supuesto que si viene a Chile nos encantaría que pudiera estar en el torneo, pero no es una decisión nuestra“, explicó Jaite.

El plan es simple pero complejo: si Nole confirma su presencia en Santiago, la organización podría iniciar el operativo seducción. “Si se llega a dar le generaremos una propuesta como corresponde. Nosotros nos contactamos cada año con todos los jugadores Top, por más difícil que parezca“, agregó Jaite.

En Argentina se encendió la ilusión de que Djokovic diga presente en el Argentina Open 2026 (Getty).

No obstante, recordó una realidad ineludible: la gestión que Djokovic haga de su físico, a sus 38 años. “Es complicado, ya que es un jugador que elige los torneos con pinzas y juega ocho o nueve por año por una cuestión de edad…”, expresó.

El deseo de Cerúndulo

En esa sintonía, quien también se sumó a la ola de entusiasmo fue Francisco Cerúndolo. La mejor raqueta nacional (21° del ranking) no ocultó su deseo de ver a la leyenda en Buenos Aires. “Personalmente, me encantaría que pudiera venir alguna vez. Ya le quedan pocos años de circuito y, con lo que significa para el tenis, sería tremendo“, confesó.

A lo largo de su carrera, vale recordar que Djokovic se presentó tan solo dos veces en Argentina, siempre en exhibiciones. La primera ocasión fue en 2013, cuando enfrentó a Rafael Nadal, David Nalbandian y Juan Mónaco. Luego, regresó en 2024, cuando enfrentó a Juan Martín del Potro en su partido de despedida.

Las figuras confirmadas para el Argentina Open 2026

Mientras la “opción Djokovic” se mantiene en el terreno de lo potencial, el Argentina Open 2026 ya aseguró un line-up de alto vuelo para la semana del 7 al 15 de febrero. Al margen de la legión argentina, Buenos Aires recibirá la visita de dos estrellas italianas: Lorenzo Musetti (8°) y el carismático Matteo Berrettini (56°), finalista de Wimbledon 2021, quien debutará en el certamen.

Además, el torneo contará con la emotiva despedida de Gael Monfils (68°), quien transita su última temporada como profesional, y la defensa del título por parte de la joven joya brasileña, Joao Fonseca (24°). Con o sin Nole, Buenos Aires promete tenis de alto vuelo.

Datos clave

  • Serbia enfrentará a Chile en la Copa Davis el 6 y 7 de febrero.
  • Martín Jaite buscará convencer a Novak Djokovic para que juegue el Argentina Open si viaja con Serbia para la Copa Davis.
  • Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini confirmaron su presencia en el certamen de Buenos Aires.
