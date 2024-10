Este jueves, mediante un emotivo video, Rafael Nadal anunció que dejará el tenis una vez que terminen las finales de la Copa Davis de 2024, a jugarse en Málaga, España. El manacorí acarreaba problemas físicos que le impidieron estar al 100% en los últimos dos años. Así y todo, Rafa batalló como nadie y tuvo participación en la última gira de polvo de ladrillo europea. Pudo darse el lujo de jugar Roland Garros por última vez y recibir todo el amor de un público que lo vio ser campeón en catorce oportunidades.

También fue uno de los encargados de llevar la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos y allí pudo darse el lujo de jugar dobles junto a Carlos Alcaraz. Como era de esperar, tras el anuncio, el mundo del deporte se volcó a las redes sociales y entrevistas para enviarle su cariño a Rafael Nadal y agradecerle por su enorme carrera.

Roger Federer

Si bien fue una de las mayores rivalidades de la historia del deporte, eso solo fue dentro de las canchas, fuera de las mismas son grandes amigos. Roger Federer expresó su sentimiento en las redes sociales: “Qué carrera Rafa, Siempre esperé que esté día nunca llegara. Gracias por los recuerdos inolvidables y todos tus logros en el deporte que amamos. Ha sido un absoluto honor”.

Rafael Nadal y Roger Federer, leyendas del tenis. (Foto: Getty).

Cristiano Ronaldo

“Rafa que carrera tan increíble has tenido Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. ¡Felicidades por una carrera asombrosa! ¡Disfruta de tu retiro!”, escribió el portugués en sus redes sociales.

Sinner

El actual número 1 del mundo se encuentra jugando en el Masters 1000 de Shanghái y tras su victoria en cuartos de final se refirió al retiro de Nadal: “Es una noticia dura para todo el mundo del tenis Tengo suerte de haberle conocido, es una persona increíble. Las lecciones que nos enseñó sobre cómo comportarnos en la cancha, cómo gestionar las situaciones (…), también cómo mantenernos humildes y no cambiar por el éxito, elegir a las personas correctas a tu alrededor… nos ha dado muchas cosas”.

Real Madrid y Florentino Pérez

Confeso hincha del Real Madrid, Rafael Nadal recibió un hermoso mensaje por parte del Merengue y también de su presidente: “Una de las más grandes leyendas del deporte español y del deporte mundial de todos los tiempos. Para nosotros y para todo el madridismo es y será siempre un orgullo que un mito como Rafa Nadal represente a nuestro club como socio de honor del Real Madrid”.

“Rafa Nadal es también un orgullo para nuestro país y es un ejemplo de los valores esenciales del deporte, con los que ha forjado toda su extraordinaria carrera”.

Kyrgios

El siempre polémico tenista australiano utilizó su cuenta de Twitter para desearle buenos deseos a Rafa y también para hacerle un pedido, que más que un reclamo fue una expresión de deseo: “Rafa no te retires, quiero jugar una última vez contigo”, fue su primera reacción, pero al poco tiempo agregó: “Tuvimos nuestras diferencias pero fuiste un luchador increíble. Mis mejores deseos y buena suerte con lo que venga”.

Carlos Moyá, Pablo Andújar, Nicolás Almagro y Fernando Verdasco

En los últimos años, el tenis español tuvo enormes jugadores y todos ellos pudieron compartir con Rafael Nadal. Pablo Andújar escribió en sus redes: “No hay palabras para definir lo que has dado a nuestro deporte, nuestro país y nuestra sociedad. Gracias Rafa por todos estos años. LEYENDA”.

Carlos Moyá compartió sus emociones: “Sabíamos que un día esto llegaría. Un orgullo haber sido parte de tu viaje, al final como entrenador, pero siempre como amigo. Gracias por tanto”. Fernando Verdasco agregó: “Has sido mi mayor rival, mi compañero, y mi amigo durante más de la mitad de mi vida !! Lo que has logrado es indescriptible y lo que se te va a echar de menos aún lo es más. GRACIAS POR TODO”. Finalmente, Nicolás Almagro afirmó: “Él forjó una leyenda a base de trabajo, sacrificio y valores. Es algo que debería enseñarse en las escuelas. Eso hacía que cuando jugases con él fuera tan difícil estar cerca de poder ganarle”.

Toni Nadal

Además de ser su tío, trabajó junto a Rafa durante muchos años. Fiel a su estilo apático, Toni Nadal afirmó sobre el retiro de Rafa en diálogo con TVE: “Lo he sabido esta mañana, sabía que se retiraba, pero no sabía que lo anunciaba hoy. Lo he sabido esta mañana por que nos lo ha comunicado a la familia. He pensado que era un momento normal que tenía que llegar y nada más”.