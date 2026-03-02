Una de las grandes polémicas del mundo del tenis, al menos en Sudamérica, en este 2026 tuvo como protagonista a Luciano Darderi. Nació en Mar del Plata, pero de chico decidió emigrar a Italia para intentar llegar a ser tenista profesional. Su formación fue allí y por eso también fue que tomó la decisión de representar al país europeo, tanto en los Juegos Olímpicos de 2024 como también en la Copa Davis, certamen al cual todavía no fue convocado, pero tras iniciar de gran manera el 2026 podría ser considerado.

Darderi tiene una personalidad que no pasa desapercibido. Es polémico y no le escapa a decir lo que piensa sin pelos en la lengua. De hecho, por declaraciones del pasado en las que explicó por qué decidió representar a Italia fue que recibió algunos abucheos en sus partidos en el ATP de Buenos Aires, certamen en el cual perdió en la final contra Francisco Cerúndolo.

Darderi quiere representar a Italia

En diálogo con Clay, Luciano Darderi fue consultado respecto a si le gustaría representar a Italia en la Copa Davis y dijo: “Sí, me gustaría. Está difícil porque hay muchos jugadores, ¿viste? Aparte, de Sinner, Musetti y Cobolli, también está Berrettini, Sonego, Arnaldi, hay cinco o seis jugadores muy buenos. Los doblistas son buenísimos, Bolelli, Vavassori… así que es complicado. La Davis se juega en cemento indoor, y yo estoy jugando mejor en cemento. Espero también jugar bien ahí para que me puedan llamar”.

También se refirió a la polémica que se abrió respecto a la posibilidad de jugar para Argentina y su respuesta fue polémica: “No le doy mucha bola, la verdad. Trato de concentrarme en lo mío, juego para Italia y nada más”. Cabe destacar que el propio Javier Frana había hablado públicamente sobre la posibilidad de convocarlo en un futuro.

Darderi sobre Sinner

“Sinner es simpático, no es lo que parece. Es un buen chico, buena familia, muy tranquilo, hace chistes y todo. Sí, obviamente cuando estamos jugando o entrenando está concentrado. Una vez que entrenamos en Dubái, por dos horas no dijo una palabra. Pero yo creo que es por un tema profesional, no personal. En la interna es muy chistoso. Jannik es buena gente”, completó el nacido en Villa Gesell que el último fin de semana se consagró campeón en el ATP 250 de Santiago de Chile.

