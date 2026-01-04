Fue top 10, sueña con el Abierto de Australia y su padre tiene una fortuna de 3.800 millones de dólares: “No me etiqueten”

El tenis estadounidense está volviendo a ser lo que fue. En el cuadro masculino se destacan Ben Shelton y Taylor Fritz, mientras que entre las mujeres son bastantes más las que están en un gran momento: Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys y Emma Navarro, que supo ser número 8 del mundo y semifinalista del US Open en 2024 a estar actualmente en el puesto 15 del ranking de la WTA.

Emma Navarro tiene 24 años y es una de las grandes promesas del tenis estadounidense. Además de ser una destacada tenista, Emma es conocida por ser la futura heredera de una imponente fortuna, la cual se calcula en más de 3.800 millones de dólares.

¿Cuál es el origen de la fortuna de los Navarro?

Los Navarro son los Charleston. Ben es el padre de Emma y su fortuna se originó tras adquirir Credit One Bank, una empresa ligada al mundo financiero, una de las más importantes de Estados Unidos. Además, tiene inversiones en el mundo inmobiliario que hacen que la fortuna crezca.

¿Qué dijo Navarro sobre la fortuna familiar?

Emma inició el año en Oceanía. Esta semana disputará el WTA de Auckland y luego partirá a Melbourne para disputar el Abierto de Australia, su primer gran objetivo del año. En diálogo con el NZ Herald, Navarro se refirió a la fortuna familiar y dijo: “Mi padre está haciendo cosas increíbles en muchas facetas diferentes y es muy generoso y cuidadoso con su tiempo y dinero. Es un gran ejemplo a seguir para mí como hija y para muchas personas que buscan el éxito. No me gusta que me pongan etiquetas por eso. No me lo dieron todo de pequeña“.

Además, se refirió al inicio de la temporada: “Disfruté mucho estar en casa y no sentirme tenista por un tiempo, pero estoy emocionada por volver a competir. Para mí, no será tan diferente ni tan nuevo esta semana en Auckland. Seguiré adelante, seguiré mejorando, y hay muchas cosas en las que he estado trabajando que espero poder aprovechar”.

Un 2025 complejo

“Sin duda, el 2025 estuvo lleno de altibajos. Siempre se dice que la segunda temporada como profesional es la más difícil, y quizás ese fue un poco mi caso. Debo recordarme a mí misma que no debo pasar por alto ni subestimar el desafío que implica todo esto, es realmente duro y muchas chicas son realmente buenas”, completó Navarro.

