Insólito augurio de una campeona de Wimbledon sobre el futuro de Carlos Alcaraz

Hace algunos días, el mundo del tenis se vio conmovido por la decisión de Carlos Alcaraz de dejar de trabajar con Juan Carlos Ferrero, su entrenador en toda su etapa profesional. Las opiniones fueron diversas, pero en líneas generales, la tendencia es pensar que no fue una buena idea. No es habitual que alguien que está primero en el ranking de la ATP deba modificar a su coach. Quien se refirió al tema en esta oportunidad fue la francesa Marion Bartoli, quien supo ganar Wimbledon en 2013.

En las últimas horas, en diálogo con RMC Sport, Bartoli afirmó: “Estoy preocupada por cómo pueda afectar a Carlos esta ruptura, aunque confío en que pueda sobrellevarlo con su enorme talento. Sin embargo, necesita una estructura sólida, como todos los genios”.

Además, predijo un insólito destino para la carrera de Carlitos: “Si no la tiene, temo que termine retirándose del tenis profesional muy pronto, como hizo Borg, con 25 años, y nadie quiere eso porque estamos ante un auténtico genio. Vienen unos meses de prueba-error con otros entrenadores y no será fácil de gestionar”.

“Si las cosas no funcionan en el inicio de temporada y Sinner gana los dos primeros Grand Slam del año, me parece obvio que recuperará a Ferrero como entrenador”, completó Bartoli. Cabe destacar que Carlitos buscará en el inicio de la temporada 2026 ganar el Abierto de Australia, el único Grand Slam que no tiene hasta el momento.

Carlos Alcaraz y Samu López, su entrenador actual. (Foto: Getty).

La gran carrera de de Marion Bartoli

Los inicios de Bartoli en el circuito profesional fueron de puro afianzamiento y ya para 2006, cuando tenía 22 años sacó a relucir su mejor tenis y ganó tres títulos. En 2007 alcanzó su primer final de Grand Slam, fue en Wimbledon, pero cayó en sets corridos ante Serena Williams. En 2009 ganó dos títulos, en 2011 otros dos y para 2013 logró la conquista más importante de su carrera. Cabe destacar que su mejor puesto en el ranking lo consiguió en 2012, cuando llegó a ser la número 7 del mundo.

Marion Bartoli tras ganar Wimbledon en 2013. (Foto: Getty).

