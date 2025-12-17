Se viene un 2026 sumamente exigente para Carlos Alcaraz. El español tiene su gran primer desafío a comienzos de año ya que su foco está en ganar el Abierto de Australia -el único Grand Slam que le falta- y además la batalla por el número 1 del mundo en el ranking de la ATP con Jannik Sinner está al rojo vivo.

Este miércoles, a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el murciano hizo un anuncio que sorprendió a propios y extraños. Carlos Alcaraz hizo público que ya no trabajará con Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador durante todos estos años como profesional.

Si bien fueron mensajes emotivos, tanto por parte de Carlitos como del Mosquito, el entrenador dejó en claro que le hubiese gustado seguir, por lo que todo indica que fue una decisión del murciano el separar su caminos. Todavía no se sabe quién será el entrenador del número 1 del mundo, pero seguramente lo dará a conocer en los próximos días ya que debe comenzar con la pretemporada para llegar de la mejor manera al Abierto de Australia.

Ferrero y Alcaraz tras la conquista de Roland Garros 2025. (Foto: Getty).

El mensaje de Alcaraz en las redes sociales

“Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo.

Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos.

Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!”

La publicación de Juan Carlos Ferrero

“Hoy es un día difícil. Una de esas cuando es difícil encontrar las palabras correctas. Decir adiós nunca es fácil, especialmente cuando hay tantas experiencias compartidas detrás. Hemos trabajado duro, crecido juntos y compartido momentos inolvidables. Quiero agradecerles el tiempo, la confianza, el aprendizaje, y sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje.

Me llevo conmigo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en momentos difíciles, y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente único. Hoy, un capítulo muy importante de mi vida llega a su fin. Lo cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que venga después. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor.

Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente. También me gustaría dar las gracias a todo el equipo por facilitar mi trabajo a lo largo de todos estos años. Contigo he aprendido que el trabajo no es solo tareas o resultados, sino sobre las personas que caminan a tu lado. Todos y cada uno de ustedes han dejado una marca en mí que nunca olvidaré.

Hemos sido un equipo increíble a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguirán logrando grandes éxitos. Ojalá hubiera podido continuar. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de cruzarse de nuevo. Gracias desde el fondo de mi corazón”.

