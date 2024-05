Rafael Nadal Parera es sinónimo de Roland Garros. No existe tenista que haya ganado tantas veces un mismo grand slam como él. El oriundo de Manacor tocó el cielo con las manos en París en catorce oportunidades y tanto para él como para los fanáticos del tenis el poder verlo una vez más pisar la Philippe Chratier será especial, ya que probablemente sea la última vez que lo haga.

El físico le viene pasando factura a Rafa hace tiempo y en esta gira por tierra batida quedó claro. Se tuvo que bajar de Montecarlo, dijo presente en Barcelona, Madrid y Roma, pero los resultados siempre estuvieron influenciados por su estado físico. Los dolores no le permiten desplegar todo su juego y si bien por su calidad y experiencia puede ganar partidos, es difícil que pueda sostener su nivel a lo largo de todo un torneo y más en un grand slam tan exigente como es Roland Garros.

¿Qué dijo Nadal sobre su participación en Roland Garros?

“No quiero jugar Roland Garros si tengo que ir con precaución y sin poder dar mi máximo esfuerzo, como ocurrió en Barcelona y Madrid. Ha sido un torneo tan especial en mi carrera y de tanto valor sentimental para mí, que preferiría quedarme con otro recuerdo. Será duro si no estoy, pero solo jugaré si me siento competitivo”, afirmó Nadal en diálogo con France TV Sport.

Además, agregó: “Solo jugaré si siento que puedo dar el 100% de mis posibilidades. Si eso no sirve para ganar ni un solo partido, lo aceptaré, pero no me veo a mí mismo entrando en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01 de posibilidades quiero intentarlo, pero si no tengo absolutamente ninguna, prefiero no jugar”.

Rafa quedó eliminado en Roma a manos del polcao Hubertt Hurkacz. (Foto: IMAGO).

El balance de lo que va de la gira previa a Roland Garros

“Estoy bien, para mí es una gran alegría haber podido jugar en Barcelona, Madrid y Roma. Fue un duro no poder hacerlo en Montecarlo porque todos estos eventos tienen un gran valor sentimental para mí. Desde hace tiempo pienso que este será mi último año en activo, pero el cuerpo reaccionó peor de lo esperado. Por suerte, ahora llevo unas semanas en las que me encuentro mucho mejor, ojalá hubiera tenido esta progresión desde enero”, sentenció Nadal.

Cómo las lesiones marcaron su carrera

Nadal se refirió a lo difícil que fue sobrellevar una carrera tan exitosa y exigente con las lesiones: “Todos los cambios en la vida son difíciles, pero soy afortunado por tener una familia y un entorno que me dan muchas otras cosas que me hacen feliz. Está claro que la adrenalina y las emociones que se viven en el deporte son complicadas de encontrar en la vida cotidiana, pero así son las cosas”.

Además, dijo: “Tuve una lesión muy importante con 19 años con la que hubo muchas opciones de no poder seguir jugando a nivel profesional. Eso complicó toda mi carrera con otros problemas físicos, pero también me ha ayudado a valorar todo lo que he vivido durante mi trayectoria. Soy un poco tímido y llevo las emociones por dentro, pero estoy muy agradecido a todos los que me han permitido vivir tantas cosas con su ayuda durante estos años”.