Ya quedó demostrado que la diferencia de edad no es un problema para Novak Djokovic, el tenista con mayor cantidad de Grand Slam de la historia con 24 conquistas. Nole supo batallar contra sus contemporáneos y, desde hace un tiempo, lo hace con pibes de 20, 21 o 22 años. Físicamente, el serbio siempre fue un privilegiado y el haber tenido muy pocas lesiones a lo largo de su carrera ayudaron a que llegue a los 37 años con serias chances de ganar el US Open y así alcanzar su conquista número 25 en torneos grandes.

Nole viene de ganar el US Open en 2023 y en este 2024 también tuvo un rol importante en los Grand Slams que se jugaron: hizo semifinal en Australia, se retiró por lesión antes de jugar los cuartos de Roland Garros y fue finalista de Wimbledon. Un detalle no menor es que en Melbourne cayó ante Jannik Sinner -el número 1 del mundo de 23 años- y en Londres lo hizo contra Carlos Alcaraz, el número 3 del ranking de apenas 21 años de edad.

Djokovic y los más chicos

En la antesala de lo que será su estreno en el US Open 2024, Nole se refirió a cómo los más jóvenes lo potencian a sacar lo mejor de sí: “Los jugadores jóvenes están hambrientos y decididos a mostrar su mejor tenis contra mí y eso me da un extra de motivación, despierta una especie de bestia en mí. Por ejemplo, me dolió muchísimo perder la final de Wimbledon 2023 ante Alcaraz. Considero al español el tenista más completo que he visto en mucho tiempo. Esa derrota me enfadó tanto que encontré la energía necesaria para ganar luego en Cincinnati y el US Open. Tener este tipo de rivales son una gran oportunidad para seguir reinventándome y esforzándome cada día”.

Nole en la antesala de US Open 2024. (Foto: IMAGO).

Nole y su fuerte mentalidad

“Mi habilidad para rendir en momentos importantes y ser fuerte mentalmente no es un don, sino el resultado de un trabajo duro. Hay diversas técnicas para mejorar en esto. Desde la respiración consciente a la meditación. Puede parecer que mantengo la calma en situaciones de tensión, pero créeme, en mi interior hay desatada una tormenta de emociones. La mayor batalla que tiene que librar un tenista es contra sí mismo”, afirmó Djokovic en diálogo con el programa 60 minutes.

¿Qué siente cuando el público no está a su favor?

En reiteradas oportunidades, Nole tuvo al público en contra y así lo toma: “Cuando pierdo los estribos en la cancha y termino rompiendo una raqueta, algo que he hecho en varias ocasiones, no me siento orgulloso, me avergüenzo de mí mismo, pero me acepto como un ser humano imperfecto. El estrés y nerviosismo que se vive en pista es muy grande, y más aún cuando tienes el público en contra. Muchos piensan que elevo mi nivel cuando la gente va contra mí, pero definitivamente, prefiero competir en un entorno en el que sienta el apoyo de la gente”.