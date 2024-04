Históricamente, en el mundo del tenis, los jugadores y jugadoras se quejan de la poca importancia que les da a sus opiniones, Los calendarios cada vez son más exigentes y el negocio pareciera importar más que el físico de los verdaderos protagonistas. Hace tiempo, en la WTA se comenzó a analizar la posibilidad de hacer el Final -conocido también como torneo de maestros- en Arabia Saudita, una sede que poco ayuda a la recuperación de las tenistas.

Iga Swiatek está jugando el Masters 1000 de Madrid y, en la previa del duelo ante Cirstea, habló en conferencia de prensa. Si bien evitó polémicas por la posible sede del WTA Finals, se expresó respecto a la poca importancia que la Asociación de Tenis Femenino le da a las opiniones de las jugadoras: “He aprendido que, por muchas reuniones que tengamos, no tenemos ningún poder de decisión”.

Además, agregó respecto al WTA Finals en Arabia Saudita: “Espero que las WTA Finals siempre sean un gran evento, pero me preguntó si la WTA hará algún cambio. Todavía están negociando, pero tengo curiosidad por saber que se va a hacer. Viajamos a muchos lugares, intento centrarme en mi tenis y no tengo espacio en mi cabeza para pensar en otras cosas, pero ya veré lo que me encuentro allí porque aún quedan varios meses”.

Calendario exigido y deseos de cambio

“A veces es incómodo. Hemos tenido un par de situaciones donde estaría bien que la WTA tomase lección de que ocurrió, como los cambios en los torneos WTA obligatorios. Para nosotras es un poco duro porque estos son temas importantes para nuestro calendario y nuestro tiempo de recuperación. Así que espero que cambie todo. Tendremos más reuniones, pero quiero descubrir la influencia que tendremos en estas decisiones”, sentenció Iga Swiatek, la polaca número 1 del mundo.

Iga Swiatek. (Foto: IMAGO).

La chance de compartir su último torneo con Rafa Nadal

“No quiero hablar sobre sobre si este será el último partido o torneo de Nadal porque es su decisión y está siendo duro para él. Es muy profesional, pero yo no sé cómo respondería mi cerebro al saber que estoy jugando mi último partido. Solo quiero que la gente se lo tome de forma tranquila y dejarle que él lo haga a su manera. La gente espera que haga algo espectacular, pero, honestamente, Rafa tiene que cuidarse a sí mismo y espero que así lo haga”, concluyó Swiatek.