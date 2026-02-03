Es tendencia:
Toni Nadal analizó por qué Alexander Zverev no puede ganar un Grand Slam: “Tiene un problema en lo mental”

El tío de Rafa analizó la cima del Ranking ATP y reveló el aspecto a mejorar de uno de los protagonistas del circuito.

Por Agustín Vetere

Toni Nadal, entrenador de tenis.
No hay debate alrededor del dominio que Carlos Alcaraz y Jannick Sinner ejercen sobre el Circuito ATP actual. Los líderes del escalafón ya ganaron 11 Grand Slams entre ambos y se repartieron los últimos 9 de forma consecutiva, incluyendo la victoria del español esta semana en el Abierto de Australia.

Si bien Novak Djokovic a sus 38 años aún está activo en el circuito y pelea por los grandes títulos, el palmarés del serbio lo posiciona en un lugar mayor, por lo que detrás de Alcaraz y Sinner es Alexander Zverev el tenista con más herramientas para derrotar a los líderes actuales del tenis.

Sin embargo, el alemán aún no pudo conquistar los cuatro grandes escenarios en su carrera. El de 28 años muestra falencias a la hora de disputar las instancias finales y solamente en dos oportunidades pudo llegar a la final de un Grand Slam: Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025, con derrotas ante Alcaraz y Sinner, respectivamente.

Zverev ante Alcaraz en Australia. (Foto: Getty)

Al respecto, Toni Nadal sorprendió en una entrevista con una opinión cruda sobre la incapacidad del alemán para conquistar un Major, superando a los dos grandes rivales que la disciplina hoy ofrece.

“Zverev es un rival peligroso pero tiene un problema en lo mental. Tiene mucha presión por ganar un Grand Slam. Podría desafiarlos si está dispuesto a cambiar algunos hábitos en su juego y su personalidad”, explicó el tío y entrenador de Rafa Nadal a Onda cero.

En la misma línea, destacó las virtudes de Alcaraz y aprovechó para mencionar al alemán como su potencial rival: “Su capacidad es altísima porque lo tiene todo y tiene una gran ventaja que es que no veo ningún rival que le pueda inquietar, solo Sinner y Zverev. Siempre inquietan los jóvenes, igual que le pasó a Federer con Nadal y a Nadal con Djokovic”.

Datos clave

  • Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia y acumula 11 Grand Slams con Sinner.
  • Alexander Zverev perdió las finales de Roland Garros 2024 y Abierto de Australia 2025.
  • Toni Nadal afirmó en Onda Cero que Zverev tiene problemas mentales para ganar Majors.
