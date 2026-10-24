Tras el retiro inesperado, Monfils apuntó contra los críticos de Svitolina

Gael Monfils anunció hace unos meses que 2026 sería su último año como profesional. La intención era presentarse en Lyon, para luego tener su merecida despedida en el Masters 1000 de París ante su gente, pero el pasado 5 de octubre le comunicó a la ITIA que no se sometería a controles antidoping, por lo que claramente decidió retirarse.

Por unos días no hubo precisiones, pero fue la propia Elina Svitolina -tenista profesional y esposa de Gael Monfils- la que se encargó de revelar que están en proceso de separación. A partir de allí comenzaron las opiniones diversas, pero la mayoría apuntaba a que la ucraniana no se comportó de manera adecuada y que podría haberlo comunicado de una mejor manera.

Las redes sociales fueron lapidarias con Elina Svitolina, que atraviesa un gran año y disputará las WTA Finals en Indian Wells. Los fanáticos del tenis arremetieron contra la ucraniana luego de su comunicado y ahora quien salió a responderle a los críticos fue el propio Gael Monfils.

La publicación de Monfils

A través de sus redes sociales, el francés compartió: “A lo largo de los años, Elina y yo hemos disfrutado enormemente compartiendo nuestra historia y nuestra familia con todos ustedes.

También hemos compartido siempre nuestras dificultades individuales. En mi caso, una serie de lesiones y dudas sobre mí mismo que me han puesto a prueba de nuevas maneras. En el caso de Elina, la destrucción y el sufrimiento que han destrozado su país. Ahora, nos estamos separando. Y, al igual que hemos hecho antes, hemos decidido compartir juntos esta dificultad con el público.

Como sabe cualquiera que haya experimentado el final de una relación, no es algo fácil de abordar. Una separación es un campo minado de sentimientos complicados, confusos y difíciles de gestionar. Elina y yo estamos haciendo todo lo posible por atravesar esta situación, y lo estamos haciendo con el enorme respeto y el amor que todavía sentimos y que siempre sentiremos el uno por el otro.

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Aunque Elina no le debía explicaciones a nadie, decidió hablar con sinceridad y mostrarse vulnerable al explicar los motivos de esta decisión. Lo hizo de la mejor manera que supo. Muchas personas decidieron que su explicación no había sido lo suficientemente perfecta, y Elina se ha enfrentado a un tipo de críticas que, en el mejor de los casos, me han parecido poco amables y, en el peor, absolutamente venenosas.

Puede que Elina y yo ya no seamos pareja, pero seguimos siendo una familia. Aunque me duele el corazón, siempre le estaré agradecido por su apoyo y su amor a lo largo de todos estos años. Cuando estuve a punto de dejar el tenis, ella me dio el ánimo que necesitaba para seguir adelante. Y es la persona que está detrás de algunas de las mayores victorias de mi vida: nuestra hija, Skai, es la más importante de todas.

Monfisl disputó su último torneo como profesional en el US Open. (Foto: Getty).

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Aunque agradezco profundamente que el público se preocupe tanto por mi felicidad, me ha entristecido la falta de consideración y amabilidad que se ha mostrado hacia Elina. Puede que algunas personas no entiendan sus motivos o no estén de acuerdo con ellos, pero, por favor, recordad que en una relación suceden muchas cosas a puerta cerrada que no se pueden explicar en una publicación.

Elina tiene sus propias batallas que afrontar, al igual que yo tengo las mías. Respeto sus decisiones y sus motivos, y seguiremos apoyándonos y preocupándonos profundamente el uno por el otro, especialmente porque somos dos personas que comparten un hijo.

Mientras avanzamos por esta nueva etapa de nuestras vidas, me gustaría pedir a todo el mundo que recuerde que no somos más que seres humanos: no Gaël Monfils y Elina Svitolina, sino Gaël y Elina. Imperfectos, pero intentando hacerlo lo mejor posible“.

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Así había comunicado la separación Elina Svitolina

“Esto es lo más difícil que he tenido que compartir. Todos saben lo mucho que Ucrania significa para mí. De lo que rara vez he hablado es del daño que la guerra me ha causado interiormente. El año pasado, les conté que necesitaba alejarme de la corte porque no estaba en el estado emocional adecuado. Hoy quiero sincerarme un poco más. Lo que no vieron fueron las noches de insomnio, las dudas y la sensación de perderme poco a poco.

Gaël lo vio todo. Nunca me soltó la mano. Luchamos juntos durante mucho tiempo, con todas nuestras fuerzas. Pero algunas batallas se libran en lo más profundo de uno mismo, y ningún amor ajeno puede ganarlas.

Elina Svitolina. (Foto: Getty).

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Con el tiempo, comprendí que necesito reencontrarme conmigo misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio. Es la verdad más dura que he tenido que afrontar y lo más difícil que he tenido que decirle a la persona que amo. Gaël me escuchó. Respetó mis necesidades con una fortaleza y una gracia que jamás olvidaré.

Gaël me ha amado en mis mayores alegrías y en mis momentos más oscuros, y yo lo he amado con todo mi corazón. Juntos construimos una vida hermosa y recibimos el regalo más preciado de todos: nuestra hija, Skai. Skai siempre será lo primero. Nuestro matrimonio termina, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, a su lado, en cada paso de su vida.

Sepan que no hay nadie a quien culpar. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando. Les pedimos su comprensión y el espacio que necesitamos para sanar. Gracias por su amor”, publicó la ucraniana en su cuenta de Instagram.

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