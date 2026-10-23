Nadal reveló que no extraña el tenis y contó cómo vivió el calvario de las lesiones

Rafael Nadal Parera fue único, indiscutido y, a base de sacrificio y talento, se convirtió en una leyenda del tenis. Serán difíciles de olvidar aquellas batallas contra Roger Federer y Novak Djokovic, aquellas jornadas de Roland Garros en las que el español demostraba pelota a pelota que hay que correrlas todas, por más que no llegue.

Su tenacidad, entrega y calidez humana lo ubican entre uno de los mejores deportistas de la historia. Hoy en día, a sus 40 años, puede disfrutar de su familia, pero sin alejarse mucho del tenis, pese a que lleva dos años retirado. En este tiempo se lo vio en su academia, sacó su documental y recibió uno de los homenajes más increíbles de la historia de este deporte en Roland Garros 2025.

Rafael Nadal, homenajeado en Roland Garros 2025. (Foto: Getty).

Para Rafael Nadal no fue todo color de rosas. Si bien los títulos, el éxito y el reconocimiento siempre estuvieron, hubo un costado que no se vio en profundidad: el calvario de las lesiones y cómo fue vivir toda su carrera sabiendo que podía afrontar el último año como profesional.

En diálogo con The Athletic, Rafael Nadal reveló: “En todo momento, siempre tuve presente que podía estar viviendo mi último año en el circuito. No diría que tuviera miedo, pero sabía que esa posibilidad existía. Lo único positivo que he sacado de todas las lesiones es que pude disfrutar más y valorar todavía más los grandes momentos. Pero he vivido toda mi carrera tenística con dolor. En mi día a día, sufría demasiado”.

Además, Rafa confesó que no extraña al tenis: “Probablemente, gracias a todo eso, cuando tenía una oportunidad lo daba todo. Me encantaba jugar al tenis. Pero no lo echo demasiado de menos, porque decidí retirarme en el momento adecuado. Ya no tenía nada más que dar”.

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“Mi cuerpo estaba acabado, para ser sincero. Jugaba con demasiadas limitaciones, así que eso me permitió terminar mi carrera en paz. Hay muchas cosas más importantes que el tenis o el deporte. Pero la adrenalina y esa sensación especial que te transmite el deporte son algo difícil de encontrar fuera de él. Tuve muchísimas dificultades para caminar durante un mes”, agregó el Mallorquín.

Respecto a su vida después del retiro, Rafa dijo: “Estoy trabajando en mis otros proyectos y ejerciendo de padre de mis hijos. También estoy trabajando en la academia, en la fundación y en todas esas cosas. Trabajo mucho más y viajo mucho más de lo que esperaba cuando me retiré, y lo digo en el buen sentido”.

Sus emblemáticos looks

A Nadal le consultaron por sus clásicos looks de sus comienzos -musculosa y pantalones pescadores- y dijo: “Cuando me veo con los pantalones pirata y algunos de aquellos conjuntos, pienso: ‘Vaya… qué horror, ¿no?’, ja. Pero, al mismo tiempo, en aquel momento era algo especial y, de alguna manera, también construí mi propia identidad con todo aquello, siendo un poco diferente”.

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“Siempre me ha gustado jugar con los colores y he tenido una conexión especial con la ropa deportiva y con los diseños llenos de energía y color. Al principio de mi carrera podía asumir muchos más riesgos que más adelante. Roger vestía de una forma algo más clásica. Yo llevaba los pantalones pirata, la camiseta sin mangas y la bandana. Era un poco más joven que él, y Roger tenía un estilo de juego más elegante”, añadió Nadal.

Rafael Nadal en 2006. (Foto: imago).

DATOS CLAVE

Rafael Nadal confesó que compitió con dolor constante a lo largo de toda su carrera.

confesó que compitió con dolor constante a lo largo de toda su carrera. Rafael Nadal afirmó que no extraña el tenis tras retirarse en el momento adecuado.

afirmó que no extraña el tenis tras retirarse en el momento adecuado. Rafael Nadal sufrió severas limitaciones físicas que le dificultaron hasta caminar durante un mes.