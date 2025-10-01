Fue número uno del mundo como junior, supo vencer a Federer y Nadal como profesional, y con 39 años le puso fecha a su retiro: “En paz con mi decisión”

Solo tenía dos años la primera vez que jugó con una raqueta, por lo que no fue una sorpresa que a los 18 se convirtiera en un profesional con los mejores pronósticos. Se lo ganó, además, haciéndose de un nombre desde Junior, siendo capaz de conquistar el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, lo que lo llevó a cerrar 2004 como el mejor tenista del mundo entre los juveniles.

Gaël Monfils ya acumula 21 años como tenista profesional y tras verse obligado a abandonar su más reciente partido ante Aleksandr Shevchenko en el Chengdu Open de China comunicó desde sus redes sociales que la temporada 2026 será la última de su carrera, por lo que tendrá 40 años cuando le diga adiós al tenis que lo acompañó toda la vida.

“Después de celebrar mi cumpleaños 39 hace solo un mes, quiero compartir que el próximo año será el último para mi como tenista profesional. La oportunidad de convertir mi pasión en profesión fue un privilegio del que he disfrutado durante cada partido y cada momento de mis 21 años de carrera. Aunque este deporte significa el mundo para mí, estoy en paz con mi decisión de retirarme al final de la temporada 2026″, comunicó el francés desde sus redes sociales.

Monfils aprovechó su emotivo comunicado para agradecer a muchas de las personas que lo acompañaron a lo largo de ese recorrido y no dudó en comenzar por su familia: la tenista ucraniana Elina Svitólina, con quien se casó en 2021, y la pequeña Skaï, hija de ambos. También hubo agradecimiento para sus hermanos y amigos, para la Federación Francesa de tenis, los entrenadores con los que convivió, los fanáticos y tres jugadores y compatriotas con los que compartió memorables jornadas de Copa Davis: Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon y Richard Gasquet.

Top 10 en la Edad de Oro

Aunque nunca logró conquistar un título de Grand Slam a nivel de mayores, Gaël Monfils acumuló 13 títulos a lo largo de su carrera y supo ocupar la sexta posición del ranking de la ATP en 2016; además de asegurarse más de 24 millones de dólares en premios al cabo de 21 años en el circuito profesional.

Lo hizo incluso cuando le tocó convivir con muchos de los mejores jugadores de la historia, como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic; además de otros que marcaron una era dorada del tenis, entre los que destacó a Andy Murray.

De los tres integrantes del Big Three, solo le quedó pendiente ser capaz de derrotar al serbio, ante quien salió derrotado en las 20 ocasiones en que se enfrentaron. Sin embargo, se dio el lujo de vencer en cuatro ocasiones a Federer, siendo su victoria más recordada la que lo catapultó a jugar la final del Masters 1000 de París en 2010, después de tres sets que se decidieron todos en tie-break.

A Rafael Nadal logró propinarle dos derrotas en los 16 partidos que estuvieron frente a frente. La primera fue en 2009, imponiéndose en dos sets en los cuartos de final del Abierto de Doha. Y tuvo que esperar hasta 2012 para volverlo a hacer, en el mismo torneo pero ya en semifinales.

“Incluso la derrota se siente épica cuando haces frente a una leyenda”, expresó Monfils durante el anuncio en que puso fecha a su retiro. Y aclaró: “Debo admitir que cada victoria ocasional fue muy eufórica también”.