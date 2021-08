El boxeo británico sigue sacando talentos que dan que hablar en el mundo y lo reconfirmó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sumando un total de seis medallas: dos de oro, dos de plata y dos de bronce; siendo el segundo país con mayor éxito en la competencia en dicha disciplina, solo por debajo de Cuba, que sumó cinco medallas pero cuatro de ellas fueron de oro.

Mucho destacó en la cita olímpica Lauren Price, quien se colgó la medalla de oro en la división de peso mediano tras vencer en la final a la china Li Qian. La boxeadora de 27 años es nativa de Gales, aunque está radicada en Sheefield, Inglaterra. Y lo suyo no fue una sorpresa, pues ya ha sido campeona mundial amateur, europea y del Commonwealth.

Atento a todo esto estuvo Eddie Hearn, quien ya la contactó para ofrecerle un contrato profesional con MatchRoom Boxing entendiendo que tiene todo lo necesario para volverse campeona mundial en una división que dominan talentos de la talla de Claressa Shields y Savannah Marshall.

Sin embargo, la tarea del promotor británico se ha vuelto más dificil de lo que se imaginaba, porque Lauren Price parece tener ciertos reparos respecto a la posibilidad de volverse una peleadora profesional. El principal motivo es que la galesa espera poder participar también de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

"He recibido mensajes de mucha gente, obviamente el gran hombre también. Eddie Hearn. Hay muchas oportunidades allí, pero por ahora solo estoy disfrutando el momento. Me tomaré unas semanas de descanso y me relajaré. Por ahora, obviamente mi corazón sigue con el Equipo GB y la posibilidad de participar en otros Juegos Olímpicos", expresó en diálogo con BBC.