Ex Real Madrid advierte a Vinícius: "Si quiere ser como Messi o Cristiano tiene que ser más respetuoso"

No hay dudas en que Vinícius Júnior es uno de, por lo menos, los tres mejores jugadores de mundo. O incluso de los dos mejores, puesto que disputó mano a mano el Balón de Oro con Rodri Hernández, premio que entrega anualmente France Football al que llegó como favorito y que, repentinamente, polémica mediante, se quedó, ‘apenas’, con el segundo lugar.

Pero el ex Flamengo no siempre es noticia por su gran desempeño dentro del campo de juego ya sea con la indumentaria del Real Madrid o de la Selección de Brasil. De hecho, hace ya un tiempo, trasciende mucho más por sus controversias con rivales y con hinchas que por sus destacadas actuaciones que lo llevaron, por ejemplo, a ganar dos UEFA Champions League.

En esta segunda faceta es en la que hizo énfasis Sami Khedira, quien tuvo su paso por la Casa Blanca entre 2010 y 2015, periodo en el que militó en LaLiga y fue espectador de lujo del mejor Cristiano Ronaldo y del mejor Lionel Messi. Por eso, el alemán, con la referencia latente, se permitió hacer una comparación con el momento de Vini Jr.

”Vinicius mereció el Balón de Oro al igual que Rodri. Porque Vini cambia los partidos. Cuando el Madrid no sabe qué hacer, le da el balón a Vinicius y se acabó, él lo arregla. Pero tengo que añadir una cosa: su actitud a veces… Parece enfadado muchas veces”, dijo en conversación con el diario Marca el también ex Juventus y Stuttgart, entre otros.

Y en esa línea, Khedira añadió: ”Cristiano era un poco así de joven, pero cambió rápido. Si Vinicius quiere ser como Messi, Zidane, Cristiano, Xavi tiene que ser un poco más respetuoso con el rival, con los árbitros… Eso lo tiene que cambiar. Pero hablando de fútbol es un número uno, claro. No soy muy fan de los premios individuales, pero me parece que los dos, Rodri y Vini, fueron los mejores este año. Si Vini cambia un poco y es más caballero y más líder, ganará tres o cuatro Balones de Oro”.

Para Khedira, decir que Real Madrid extraña a Toni Kroos es ”demasiado sencillo”

“Es una lectura demasiado sencilla decir que el Madrid echa de menos a Kroos. En mayo ya dijo que se iba, has tenido tiempo. Este verano hablé con Karanka, Moyes y otros técnicos sobre el Madrid y todos coincidíamos en una cosa, la marcha de Kroos no se arregla con Mbappé”, opinó Khedira sobre su excompañero en la Selección de Alemania.

Y argumentó: “Todo el mundo sabía que había que cambiar el estilo, porque no puedes cambiar a Kroos por otro jugador, porque Toni es único y era especial para el Madrid. Y ese era el reto de Ancelotti, ¡cambiar el estilo! Tenía que adaptarse a los jugadores y ponerlos en el mejor sitio posible. Y se vio ya el primer día de Champions ante el Stuttgart, que no sabían qué hacer con el balón y cómo defender. El Clásico no tuvo una mala primera parte, pero en la segunda se rompió todo el balance del equipo. Necesita equilibrar el equipo, encontrar las mejores posiciones para los jugadores. ¡Y lo fácil es decir que no está Kroos! Pero Toni no está y hay que hacer algo. Y el Madrid tiene muchos centrocampistas y muchos de ellos jóvenes. Hay donde elegir y hay que buscar las mejores conexiones entre los jugadores”.

