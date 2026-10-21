Alineaciones de Inter y Shakhtar Donetsk por la Champions League: formaciones probables

Inter recibe a Shakhtar Donetsk este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. Inter viene de caer 3-4 ante Brujas y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Shakhtar Donetsk viene de ganarle 3-1 a AEK Athens y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Inter y Shakhtar Donetsk
Inter (3-5-2): Josep Martinez, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.
Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Vinicius Tobias, Valerii Bondar, Mykola Matvienko, Pedro Henrique, Alisson, Pedrinho, Oleh Ocheretko, Marlon Gomes, Newerton, Kaua Elias. DT: Arda Turan.
La previa de Inter y Shakhtar Donetsk: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Stadio Giuseppe Meazza
- Historial: 7 cruces — Inter ganó 3, Shakhtar Donetsk ganó 0 y empataron 4
- Último antecedente: 24/11/2021: Inter 2-0 Shakhtar Donetsk
- Próximo partido de Inter: vs. Feyenoord, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Shakhtar Donetsk: vs. Sporting, martes 3 de noviembre