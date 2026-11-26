La figura de Luis Javier Suárez fue vital para que Sporting de Lisboa pudiese rescatar un empate frente a Manchester United. El colombiano anotó de penalti e igualmente de chilena para aprovechar un error del guardameta de los Diablos Rojos en un empate a dos que sigue dando de qué hablar. Se acerca a dos marcas históricas cuando hablamos de colombianos en la UEFA Champions League.

El atacante nacido en Santa Marta ya tiene 6 goles en esta edición de la Copa de Europa. Algo que solamente supera Luis Díaz cuando hablamos de un cafetero anotando la mayor cantidad de goles posibles en una sola edición de la Champions League. El jugador del Bayern de Múnich lo hizo la campaña pasada y llegó a 7 goles con su trayectoria hasta las semifinales del torneo. Luis Javier Suárez todavía tiene 3 partidos de la fase de grupos para intentar igualar esto.

Recordemos que Sporting de Lisboa se medirá en lo que queda de la fase de grupos a rivales como Barcelona, Roma y el Manchester City. En caso de anotar un gol igualará los registros de Luis Díaz sobre la última temporada europea. Los portugueses se encuentran ubicados ahora mismo en la novena posición con 10 unidades y tienen prácticamente garantizada su presencia en la fase de play off.

El samario también sigue haciendo historia cuando hablamos de los registros generales de colombianos en la UEFA Champions League. Luis Javier Suárez llegó a un total de 11 goles en la Copa de Europa. Radamel Falcao le supera con 12 y después aparece Jackson Martínez con 13. En la punta de este ranking surge Luis Díaz con 17 gritos sagrados en sus pasos por Porto, Liverpool o Bayern de Múnich. Todo hace pensar que el samario tendrá chances de todo tipo para intentar consolidarse como el atacante de la selección suramericana con más goles en el torneo de clubes más importante del viejo continente.

Solo Luis Díaz ha marcado más goles en una sola Champions que Luis Suárez: GETTY

A Luis Javier Suárez parece no haberle afectado los cambios en Sporting de Lisboa. Recordemos que en las últimas semanas el club cambió de entrenador con la llegada de Paulo Fonseca. El atacante de 28 años suma entre todas las competiciones un total de 15 goles a lo largo de 16 partidos disputados. Su siguiente objetivo pasará por un partido frente al Porto que se hace vital para intentar consolidar su candidatura en la Liga portuguesa.

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Luis Díaz volvió en Bayern de Múnich

El barranquillero participó de la derrota de los alemanes frente al Lille de Francia. No tenía minutos oficiales con el equipo de Vincent Kompany desde el pasado 20 de octubre en el encuentro frente al Arsenal. 2 a 1 vencieron los franceses en una jornada que complica al rey de la Bundesliga en cuanto a buscar una de las 8 primeras plazas.

En este momento Bayern de Múnich se encuentra 15.º con un total de 8 puntos sobre 15 posibles. Con Luis Díaz ya recuperado tienen todavía pendientes los partidos frente a Slavia Praga, Manchester United y Betis en lo que queda de esta fase de la Copa de Europa. Se espera que Lucho pueda ser titular este fin de semana frente al Hamburgo.

Datos claves

Luis Javier Suárez marcó un doblete con el Sporting de Lisboa ante el Manchester United en Champions .

marcó un doblete con el ante el en . Luis Suárez suma 6 goles en esta Champions League , a uno del récord colombiano de Luis Díaz ( 7 ).

suma en esta , a uno del récord colombiano de ( ). Luis Díaz reapareció con el Bayern de Múnich en la derrota 2-1 frente al Lille tras lesionarse.