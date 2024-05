La temporada del Real Madrid se acerca al momento definitivo. La final de la UEFA Champions League asoma en el horizonte mientras la presencia de Aurélien Tchouaméni en dicha cita ante Borussia Dortmund se encuentra prácticamente descartada. Festejan los alemanes, pero no solamente por lo que podría ser una baja de peso en el equipo de Carlo Ancelotti. El francés supone un comodín en todos los sentidos para la casa blanca.

El pasado mes de mayo Tchouaméni levantaba todas las alarmas. Los servicios médicos de Real Madrid comunicaban que se le había diagnosticado una lesión de estrés en el pie izquierdo. Si bien se encuentra pendiente de evolución, los principales medios españoles le descartan para la final del 1 de junio en Wembley. A nivel táctico puede ser un problema de peso para Ancelotti, pero sobre todo un mal recuerdo de lo que fueron los días más oscuros de la temporada en la casa blanca. Aurélien se encuentra invicto hasta la fecha.

Real Madrid solo ha perdido dos partidos en toda la temporada. Ambos fueron ante Atlético de Madrid, ambos como visitante y en ambos hubo un nombre que no fue titular. Cada vez que Aurélien Tchouaméni empezó un partido con los merengues, estos no perdieron en 90 o 120 minutos. Un balance de 31 encuentros invicto que se divide en 25 victorias y 6 empates que apunta a no decir presente en Wembley. Dichas caídas en el derbi de la capital española vieron al número ‘18’ entrar en el complemento.

Un escenario extraño pero que muestra la importancia de Tchouaméni. Eduardo Camavinga fue su reemplazo en el once en ambas derrotas ante Diego Pablo Simeone. Si nada se tuerce será justamente el número ‘12’ quien juegue en Londres ante Dortmund. Atlético y Borussia son sinónimo de fútbol rápido, vertical, transiciones veloces y un estilo que hasta la fecha ha supuesto un dolor de cabeza para Carlo Ancelotti. Salvo milagro, indican medios como MARCA, AS o Relevo, Aurélien no jugará en la máxima cita del fútbol europeo. Incluso puede que no vaya a la Eurocopa.

Tchouaméni no sabe lo que es perder con Real Madrid en esta temporada: IMAGO

“No tiene muchas opciones de jugar, pero no está descartado para la final…Ahora tiene una semana importante…El pie no le duele mucho, creo que es distinto al último problema que tuvo en el pie. No está descartado que pueda regresar”, explicaba Carlo Ancelotti días atrás sobre el estado de salud de su futbolista. Tchouaméni ya tuvo una lesión en la presente temporada que le sacó por más de 40 días de la actividad de Real Madrid. Ahí asumió Camavinga y la confianza en su zurda es total.

¿Qué es una la lesión de estrés en el pie de Tchouaméni?

Hablamos de un escenario donde dicha zona del cuerpo sufre pequeñas grietas que pueden darse en el hueso debido al uso excesivo o actividades que ponen un alto estrés en las estructuras del tobillo. No suele demorarse su cura más de dos meses, pero un mal tratamiento puede derivar incluso en problemas crónicos. Es lo que se pretende evitar con Aurélien.

¿Cuánto pagó Real Madrid por Tchouaméni?

AS Mónaco fue formando de a poco una joya que gustaba en media Europa. Real Madrid y Liverpool competían hace caso 24 meses por un Aurélien Tchouaméni que terminaría eligiendo a la casa blanca en una operación de altas inversiones. Se pagaron desde el Bernabéu y al Principado un total de 80 millones de euros.