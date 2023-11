En una extensa entrevista para RAC-1 en Cataluña Gerard Piqué mostró que la rivalidad nunca se olvida. El actual presidente de la Kings League y ex defensor del mejor Barcelona de todos los tiempos, analizó el presente de una LaLiga donde Real Madrid se coló en sus reflexiones. Asegura que la última UEFA Champions League ganada por la entidad de la capital española será olvidada más pronto que tarde.

“El Real Madrid actual es más de lo mismo, transmite poco pero sacan resultados…Por Febrero estarán vivos en todas competiciones y en la Champions ya veremos…La última que ganaron que fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie”, palabras del mito blaugrana que ya llegan a la capital española para generar todo tipo de reacciones. La rivalidad, más viva que nunca en LaLiga.

Piqué se refiere a la edición 2021/2022. Una donde Real Madrid comandó la fase de grupos pese a caer de local ante Sheriff Tiraspol y en una zona donde venció al Inter de Milan dos veces. A partir de ahí empezarían los ‘milagros’ comentados por el mandamás de la Kings League o mejor dicho, un camino nunca antes visto en la historia del certamen. Las remontadas consagradas en Paris ante Liverpool, el motivo de los dardos del multicampeón con Barcelona.

Unas que empezaron el 9 de marzo de 2022 en el Santiago Bernabéu. Tras caer 1-0 en París, Real Madrid remontaba la eliminatoria con un 3-1 donde los tres tantos de Karim Benzema desataron la locura. Kylian Mbappé marcó las dos anotaciones de un equipo donde el proyecto con Lionel Messi y Neymar fue superior en buena parte de los 180 minutos. En cuartos se daría ese 0-3 ante Chelsea con posterior 2-3 en la capital española donde los Blues de Thomas Tuchel rozaron la épica.

Pero Piqué también se refiere a lo ocurrido ante Pep Guardiola y Manchester City. Un vendaval de los skyblues en la ida de semifinales solo fue premiado con un 4-3 que daba sensaciones de victoria en Madrid. ¿Qué pasó después? Aquel doblete de Rodrygo Goes entre el minuto 91 y 93 que llevaba todo a la prórroga. 3-1 a favor de los de Carlo Ancelotti y cita con el Liverpool en París. Aquel 29 de mayo del 2022 tuvo a Thibaut Courtois como figura y a Vinicius como único anotador de la contienda.

Piqué habla de ser presidente del Barcelona

“No lo descarto, pero no lo tengo en la cabeza. Es muy sacrificado, lo pones todo por el bien del club sin beneficio económico. Solo me lo plantearía por el vínculo, porque siento que le debo mucho”, reflexiones de Gerard en RAC-1 sobre un futuro en el palco. Joan Laporta no olvidemos, tiene mandato hasta el 30 de junio del 2026. Andorra FC puede ser el paso intermedio.

Piqué, un multicampeón con Barcelona.

No solo venció en las finales de la Eurocopa 2012 o el Mundial 2010 con España. Piqué es sinónimo de gloria para un Barcelona donde tocó el cielo con las manos en todos los sentidos. 616 batallas, 52 goles y un total de 33 títulos, el balance de un paso por el Camp Nou que terminó el pasado 3 de noviembre del 2022.