2024 y Real Madrid apuntan a ser noticia por fichajes. A las conocidas operaciones que la casa blanca del fútbol realiza alrededor de nombres puntuales como Kylian Mbappé o Alphonso Davies, desde la capital española unen a la figura de un Gonçalo Inácio que suena para llegar al Bernabéu en pleno mes de enero. Así juega y es el compañero de Cristiano Ronaldo en la Seleção.

Diario AS primero, Radio MARCA después y un nombre en medio: Gonçalo Inácio. El defensor central de 22 años del Sporting de Lisboa, tasado en 60 millones de euros con la cláusula de su contrato en Portugal, surge como opción para enero de 2024 por un Real Madrid donde su perfil zurdo y sus 1.85 metros gustan de cara al futuro. La casa blanca analiza moverse en enero para no perder con la Premier League su fichaje. Unen a otros gigantes como Manchester United o Liverpool con su futuro. La carrera ha empezado.

¿Pero quién es Gonçalo Inácio? Hablamos de un hijo de la cantera del Sporting y con hasta ya 93 partidos en la primera división lusa. Tras su debut ante Portimonense el 4 de octubre del 2020, se ha consolidado en las filas de los Leones a base de un perfil físico e incluso goleador. Ostenta hasta la fecha 6 goles y 6 asistencias en su carrera a nivel clubes. Por la selección también ha tenido minutos junto a CR7 en cuatro oportunidades. Suma en la Seleção 2 gritos sagrados.

Su contrato en Sporting Lisboa llega hasta el 2027 y tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros que también convence en la capital española. Se habla de un Real Madrid donde la baja de Eder Militao por lesión de cruzados obliga a buscar activos para la saga de cara a la segunda parte de la temporada. Carlo Ancelotti tiene apenas tres piezas para un semestre donde tendrá actividad de todo tipo. No alcanza con Antonio Rudiger-David Alaba-Nacho para LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y UEFA Champions League.

Invertir en el futuro también entra en la operación. Desde hace años que la casa blanca renueva con figuras emergentes sus filas, pero hasta aquí no se había atacado dicho recambio en la última línea. Los 22 años de Gonçalo Inácio, otro punto clave para buscar un fichaje a 10 temporadas que habrá que ver si se traduce en un Real Madrid dejándose 60 millones de euros en enero. AS indica que si no se hace la operación en dicho lugar del año, el zaguero luso será prácticamente imposible.

Gonçalo Inácio, líder en Portugal

El defensor comanda una defensa que es líder en la primera división de Portugal. Sporting es líder del certamen con 25 puntos de 27 posible tras 9 jornadas. Todo esto con apenas 7 goles en contra y con el equipo de la capital inmerso en la UEFA Europa League. Si alguien paga 60 millones de euros, los de Lisboa no pueden hacer nada por retenerle.

Enero, momento de decisiones en Real Madrid

La casa blanca se moverá y mucho por inicios del 2024. No solo Gonçalo Inácio traerá informaciones de peso, sino igualmente se esperan novedades alrededor de la trama Kylian Mbappé o de posibles renovaciones como Toni Kroos o Luka Modric. Se vienen cambios para una entidad que ya piensa en fichajes.