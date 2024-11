El nuevo Mourinho avisa a Guardiola antes de llegar a la Premier League: “Me enseño que se puede ganar todo”

Sporting Lisboa y Manchester City jugarán a lo largo de las próximas horas un partido marcado por el futuro de la Premier League. Ruben Amorim empieza a despedirse del conjunto lisboeta antes de llegar a un Manchester United donde tomará las riendas del equipo cuando la próxima fecha FIFA llegue a su fin. Tras ser comparado con Pep Guardiola e incluso con José Mourinho, el luso se declara fanático de The Special One y envía un claro mensaje a la primera división inglesa.

Los Diablos Rojos se quedan con uno de los entrenadores del futuro. Todo ello tras pagar cerca de 10 millones de euros al Sporting Lisboa a modo de cláusula de rescisión de Amorim. Hubo un tiempo donde el entrenador del Sporting sonó incluso para reemplazar a Guardiola en un City que será su rival a lo largo de las próximas horas por la UEFA Champions league. En la rueda de prensa previa al choque, Rubén se decantó por elegir a su maestro.

“Mourinho fue un entrenador que nos abrió la puerta a todos. Mucho más en su época y lo sigue haciendo. Cuando apareció sabíamos que sus equipos iban a ganar y eso lo relevante para nosotros como portugueses. Empezamos a creer en nosotros mismos gracias a él”, Empezaba marcando el entrenador del Sporting antes de lo que supondrá su primer enfrentamiento con Guardiola y uno de esos últimos antes de recalar por la Premier League.

No dudó a la hora de hablar de José como un visionario de sus tiempos y un espejo donde mirarse cuando toque desembarcar por Old Trafford: “Mourinho me enseñó que se puede ganar todo y ser una persona completamente a lo que la gente a veces piensa… me siento mejor entrenador que en el pasado y tenemos una plantilla preparada para hacer un juegos más completo frente al Manchester City”.

Amorim se medirá con Manchester City y Guardiola antes de llegar a Old Trafford: IMAGO

El José Alvalade será el primer lugar donde tanto Amorím como Guardiola medirán fuerzas a nivel oficial. Sporting de Lisboa quiere despedir de la mejor forma posible a un entrenador con el cual han ganado hasta dos títulos de Liga y que cortó una sequía de casi dos décadas en el equipo en cuanto a conquistas de la primera división se refiere. Todo ocurrirá tras las eliminatorias y fecha FIFA de la semana del 11 al 17 de noviembre. Será ahí donde el joven DT tomará las riendas de un Manchester United en horas bajas y que seguramente tome nota de todo lo que viene por delante.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Primera medida tras la crisis? Real Madrid pagó 80 millones por su fichaje y ahora analiza venderle

¿Cuándo debutar Amorim con Manchester United?

Los ojos de la Premier League se ponen en la tarde del 24 de noviembre del 2024. Manchester United visitará ahí al Ipswich Town por la jornada número 12 del certamen. Hasta que llegue dicho momento Ruud Van Nistelrooy seguirá haciéndose cargo de un equipo que todavía tiene compromisos ante el PAOK de Grecia y Leicester como local previo a la llegada de su nuevo Special One.

Los mejores partidos de la Champions de hoy

Destaca el duelo entre el Real Madrid y el AC Milan junto al que tendrá Guardiola por tierras portuguesas. Pero también lo hace un Liverpool entre Bayer Leverkusen donde Xabi Alonso volverá a Anfield luego de casi 20 años. Por último pero no menos importante se debe recalcar un Lille vs. Juventus en Francia que promete grandes novedades en este sentido. Vuelve la orejona.

Encuesta¿Quién debe tomar Manchester City cuando Guardiola se marche? ¿Quién debe tomar Manchester City cuando Guardiola se marche? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad