Carlo Ancelotti espera por Wembley. Será la novena final para el entrenador del Real Madrid desde que comenzase su carrera como jugador hace casi 50 años. Borussia Dortmund asoma en el horizonte mientras el italiano se somete a un test de preguntas rápidas donde hubo tiempo para todo tipo de temas. ¿Quién el ídolo de Carletto? ¿Quién es el mejor DT del planeta? ¿Entre Guardiola, Mourinho y Simeone, con quién se tomaría un vino? Otro masterclass más de comunicación por parte del ex AC Milan, PSG, Chelsea, Bayern Múnich o Juventus.

Carletto vive los días previos a un final de temporada para el recuerdo. El italiano charló con El Chiringuito en estas horas sobre lo que viene en Wembley, así como sobre una carrera que ha visto llegar, irse y peleas con algunos de los mejores estrategas del planeta. No dudó Ancelotti a la hora de responder quien es el mejor entrenador del momento en Europa. Muchos nombres, pero uno se lleva todos los elogios de Carletto a días de buscar su tercera Champions para Real Madrid: “Guardiola es el mejor del mundo”.

“¿Con quién me tomaría un vino entre Pep, Mourinho o Simeone?…Con Mourinho”, no dudaba Ancelotti a la hora de responder las preguntas sobre el medio. Carletto, quien ha coincidido con entrenadores de la talla de Sir Alex Ferguson, Vicente Del Bosque, Luis Aragonés o incluso Arrigo Sacchi, no dudó en escoger a Guardiola como el mejor de la actualidad. Hubo muchas más preguntas y respuestas rápidas en un test donde el italiano habló de su vid tanto dentro como fuera del campo.

¿Qué desayuna Carlo Ancelotti? Café y Yogurt. ¿Cuántos chicles ingiere por partido el italiano? Entre 15 y 20. ¿Un ídolo de la infancia? Sandro Mazzola. ¿Una película? El cazador de Robert De Niro. Son algunas de las respuestas de un Carletto que se mostró cercano e igualmente abierto a responder sobre todo tipo de temas. La pasta carbonara fue decidida como su mejor plato en la cocina, así como Giuseppe Garibaldi como ese personaje que le gustaría conocer.

El fútbol también dijo presente en este cuestionario. Ancelotti habló de Francesco Totti como el jugador que nunca tuvo y que le hubiera gustado entrenar. Una charla de deporte y la vida que refleja uno de los lados más queridos por Real Madrid a la hora de hablar de un Carletto que buscará seguir acrecentando su leyenda este sábado ante Borussia Dortmund. Guardiola es el mejor DT para el transalpino y Mourinho, el mejor para tomarse un vino.

Ancelotti lloró con Kroos

Es una de las mayores confesiones de Carletto. La marcha del alemán continúa presente en una entidad donde sin dudas sigue el dolor tras uno de los adioses más inesperado del último tiempo en la casa blanca. Toni Kroos se despedirá este fin de semana en un estadio de Wembley donde tendrá el último baile como jugador de club. Va por su sexta Champions como jugador en activo.

Ancelotti, a dos títulos de ser el más ganador de Real Madrid

Un total de 12 conquistas tiene el italiano en el banco del Real Madrid. Solo le superan los 14 de Miguel Muñoz a mediados del siglo pasado. Ganar en Wembley, así como la Supercopa de Europa en agosto, supondría igualar una marca que ni mitos como Zinedine Zidane, Mourinho o el propio Vicente Del Bosque pudieron rozar. La historia pasa por Londres este sábado.