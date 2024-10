Durísimas críticas de un ex asistente de Ten Hag al Manchester United por la salida de Cristiano Ronaldo. Sigue la crisis en Old Trafford.

Benni McCarthy será desconocido para la mayoría, pero conoce mejor que nadie lo que fue para muchos el inicio de una crisis que de momento no tiene fin en Manchester United. Durísimas críticas del ex asistente de Erik Ten Hag por su estilo y la disputa con Cristiano Ronaldo en Old Trafford. Se habla de oportunidades perdidas, de una situación que llegó al límite y todo ello mientras el neerlandés no para de acumular posibles reemplazos en los medios de comunicación.

Todo nos lleva de vuelta a inicios de la campaña 2022/2023. Benni McCarthy, Steve McClaren y Mitchell van der Gaag eran los asistentes de un Ten Hag que lentamente perdía relación con CR7 y que por medio de una lucha de poderes terminaba aceptando la marcha del luso al Al-Nassr de Arabia Saudita. El primero de sus ayudantes habló en CNN de un duro momento para e club y que resume a la perfección como se viene cayendo una entidad que un par de décadas atrás era un modelo a nivel mundial.

“Ten Hag es uno de los entrenadores más inteligentes que he conocido. Es inteligente, un hombre muy inteligente…Pero en el fútbol moderno, creo que los jugadores quieren ver un poco más de pasión en su entrenador. Necesitan sentir que el entrenador está con ellos y dispuesto a luchar junto a ellos”, empezaba Benni McCarthy antes de poder el foco en Cristiano Ronaldo. Dejó grandes elogios para el portugués, así como confesiones que ayudan a entender un poco más todo esa lucha entre luso y neerlandés.

La falta de conexión de Ten Hag con sus estrellas, el motivo por el cual lentamente todo se rompió con CR7: “Si trabajamos como equipo y luego dejamos que Cristiano haga lo que necesita hacer en su posición, porque es el mejor del mundo en eso, eso es ideal. El Manchester United desperdició una gran oportunidad de utilizar a Cristiano de la manera correcta…Llegaba al entrenamiento muy temprano, unas dos horas antes que el resto. Hacía todo lo que podía para tener su cuerpo a punto. Es el deportista más increíble que he conocido en mi vida”.

Benni McCarthy, última voz en cuestionar a Ten Hag y defender a CR7 en Manchester United: IMAGO

Ronaldo dejaba Old Trafford a finales de 2022. Lo hacía con una entrevista en The Sun donde dejó por los suelos a Ten Hag, donde cuestionó a la directiva del Manchester United y donde por encima de todo planteó su preocupación en relación con el futuro del club inglés. Casi dos años más tarde, Manchester United sigue en crisis y su entrenador, en veremos. Benni McCarthy asegura que hubiera tomado otro camino con CR7 de haber tenido el poder: “Era inevitable. Al final, dejó el club y eligió Al Nassr y está demostrando a todos que todavía puede marcar goles. Pero yo no era el entrenador principal y no podía ser el que tomara esas decisiones”.

Ten Hag y unas inversiones que no arrancan

Desde su llegada al Manchester United, el equipo inglés ha gastado cerca de 670 millones de libres en diversas incorporaciones que de momento no terminan de explotar. Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, Rasmus Hojlund, Onana, Anthony, Casemiro, Mason Mount, Joshua Zirkzee o Manuel Ugarte, entidades que de momento no terminan de dar un paso al frente con un equipo que marcha 13 en la Premier a 2 de octubre.

Los números de Ten Hag en Manchester United

El ex Ajax ha ganado una edición de a Carabao Cup, otra de la FA Cup, pero de momento grandes ambiciones de club como a Premier parecen cada vez más lejos. 123 partidos, 20 empates, 34 derrotas y crisis como la de CR7 en el medio, claves de un ciclo que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026.