La prensa inglesa se ilusiona con la llegada del "nuevo Mourinho" a Manchester United para reemplazar a Ten Hag

La era Erick Ten Hag se encuentra sentenciada en Manchester United. El neerlandés ya ha abandonado la actividad en un equipo donde una vez más se vienen cambios de peso. La prensa inglesa se ilusiona con la llegada del “nuevo Mourinho” a Old Trafford de cara a un final de temporada donde revertir la situación a nivel de Premier League es la primera gran prioridad.

Ruben Amorim será el próximo DT de Manchester United salvo giro de 180 grados. En Portugal hablan del heredero de Mourinho, en otros destinos de un discípulo de Pep Guardiola e incluso de una hoja de vida que analizó hasta hace no mucho tiempo Manchester City para cuando termine el ciclo del ex entrenador del Barcelona. Tras los anuncios de Fabrizio Romano, la prensa británica se muestra tajante sobre la decisión de INEOS.

“The Special One (bis)…Te amo Ru…Ruben es el verdadero acuerdo, hasta Guardiola apoya que Amorim llega a Manchester United…Amorim es lo que verdaderamente necesita Manchester United”, empiezan marcado las portadas de medios como Sphera Sport, Daily Star, Daily Express o The Mirror alrededor del de momento entrenador de Sporting de Lisboa en Portugal. Hubo homenaje de los hinchas al luso en las últimas horas pensando en que ese viaje a Old Trafford que está pendiente termine como buena parte de la prensa imagina.

Es una noticia de impacto mundial. Más portales como The Mail, The Telegraph, The Times, The Ring o The Sun también comentan sobre el tema. Se espera que la vista pactada con INEOS culmine con una firma de contrato al final del encuentro: ”El United asume la llegada de Amorim…Todos los sistemas miran a Amorim…Primer movimiento para el desembarco de Amorim…La puja por Ruben…Ruben Amorim viaja a Manchester United para hablar sobre su futuro, pero insinúa que no se apresurará a hacerse cargo”.

Se viene la reunión que puede darle un nuevo DT a Manchester United: IMAGO

La carrera de Ruben Amorim está cerca de su mayor giro. Apenas 39 años tiene el DT nacido en Lisboa y que dirige al Sporting desde 2020. Casa Pia, Sporting Braga B, Sporting Braga y un pequeño paso por las inferiores de algunos clubes componen un camino a Manchester United donde la presión será máxima. Para algunos el nuevo Mou, para otros heredero de Guardiola por su estilo de posesión y presión, más pronto que tarde se esperan novedades sobre el banco de suplentes de Old Trafford. Ten Hag es historia.

Ruben Amorim pide calma

“Aún nada está decidido…Nadie sabe si éste fue mi partido de despedida, o si habrá un partido de despedida”, declaraba el joven DT horas después de que se confirmase el mensaje de Manchester United al Sporting sobre le interés en su capitán de barco. Habría que pagar en este caso cerca de 10 millones de euros a los portugueses a modo de cláusula de liberación contractual.

Los números de Ten Hag en Manchester United

El ex Ajax y que estuviese en las inferiores de Pep Guardiola en sus tiempos por Bayern Múnich quedó en deuda. Se suma a otros nombres que como Mourinho, Louis Van Gaal, Ole Gunner Solskjaer o interinos como Michael Carrick y Ryan Giggs no pudieron mantener la exigencia del club tras la marcha de Sir Alex Ferguson. Una Copa de La Liga y una FA Cup, puntos altos de un paso por Old Trafford definido en: 128 encuentros, 70 victorias, 23 empates, 35 derrotas, 217 goles a favor y 165 en contra. Se viene una nueva era en los Diablos Rojos.

