Nico Paz explicó sus motivos para no volver a Real Madrid: “Tomé la decisión correcta”

Tras su debut en Champions con Como, Nico Paz rompió el silencio y habló de los motivos para seguir en Italia y no volver a Madrid.

Nico Paz vivió una noche de ensueño de la mano del Como en el debut de los italianos en la UEFA Champions League. Todo ello en la goleada por 4 a 1 frente al Leipzig de Alemania y donde el argentino por primera vez habló de los motivos para no regresar al Real Madrid en verano. Señala su crecimiento personal y el positivo momento que vive con Cesc Fàbregas como la clave detrás de todo.

“Pensé que aquí era donde más crecería. Creo que tomé la decisión correcta y me alegro de haberlo hecho”, palabras de Nico en los micrófonos de la prensa italiana y donde fue consultado por el tema por voces como la de Fabio Capello. Ha iniciado la temporada de manera inmejorable en Serie A.

Recordemos que a lo largo de todo el verano se ha hablado de la posibilidad de que el Real Madrid recomprase a Nico Paz. Los merengues contaban con una opción en su contrato con el Como que les habilitaba para quedarse con el futbolista solamente pagando cifras mínimas. Finalmente los transalpinos desembolsaron cerca de 60 millones de euros por sus servicios y para quedarse con su zurda en la vigente campaña.

Desde entonces Nico Paz ha venido liderando un proyecto absolutamente ilusionante. Sus goles y asistencias explican el positivo momento de forma del equipo de Cesc Fàbregas en un conjunto tan joven como rompedor de todo el fútbol italiano. Hasta voces autorizadas como Fabio Capello se rinden a su figura.

Nico Paz, de momento, no se ve de vuelta en Real Madrid: GETTY

“Te exijo mucho, y cuando no tienes un rendimiento excepcional, no estoy contento. No tuviste un rendimiento perfecto esta noche, puedes dar aún más. Eres mi obsesión”, palabras del DT tras la respuesta de Nico. Su deseo es seguir creciendo y tener minutos fueron vitales en la decisión de no regresar al Santiago Bernabéu a corto plazo.

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Real Madrid todavía puede recomprar a Nico Paz

Los merengues todavía tienen una última bala en caso de querer quedarse con el argentino. Cuentan con una opción de recompra basada en cifras cercanas a los 80 millones de euros según ha trascendido en diferentes medios de comunicación. Podrán ejercerla siempre y cuando Nico continúe en el Como. No será eterna, eso sí.

Los deseos del argentino por seguir potenciando su carrera fueron vitales para seguir en Italia y no volver a un Real Madrid donde muchos consideraban que tenía hueco. Mucho más después de un verano donde nuevamente no se pudo reforzar la mitad de la cancha con los nombres deseados. El argentino, de momento, solo piensa en el Como.

Datos claves

Nico Paz explicó que se quedó en Como para garantizar su crecimiento profesional.

explicó que se quedó en para garantizar su crecimiento profesional. El mediocampista Nico Paz debutó en la Champions League goleando 4-1 al Leipzig .

debutó en la goleando 4-1 al . Real Madrid conserva una opción de recompra sobre el contrato de Nico Paz.