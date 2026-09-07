No solo Julián Alvarez: Arsenal también estaba detrás de dos Mundialistas con la Selección Argentina

El vigente campeón de la Premier League no solamente tenía sus ojos puestos en Julián Alvarez. Arsenal buscó el fichaje del delantero del Atlético de Madrid durante el final de un mercado de fichajes absolutamente apasionante para los Gunners. Revelan que, además de La Araña, dos futbolistas de la Selección Argentina de Lionel Scaloni se encontraban en la lista de futuribles de Mikel Arteta.

La BBC revela la lista de 21 nombres que la dirección técnica del Arsenal tenía como objetivo este verano. Muchos compartiendo demarcación y como opciones tanto A como B y C de una serie de posiciones que se pretendían reforzar para una temporada donde defender el título de Premier League será el máximo objetivo. Nombres como Nico Paz o Cristian “Cuti” Romero en clave Selección Argentina estaban en dicha lista.

El centrocampista del Como es más que bien valorado por parte del Arsenal. Se le entiende como uno de los grandes baluartes del fútbol italiano y solamente el pago de su actual club al Real Madrid por un valor de 60 millones de euros evitó cualquier tipo de acercamiento extra por parte de los londinenses. Se espera que continúe en la lista de futuribles de cara al futuro y a la espera de saber cómo será su rendimiento en la primera Champions League del club del norte de Italia.

También aparecen en esta lista nombres curiosos como el de Cuti Romero. No por el rendimiento del defensor central, sino por tratarse de un futbolista con contrato en Tottenham en aquel momento. Hablamos del rival histórico del Arsenal e igualmente de una operación que hubiera sacudido los cimientos de la Premier League. El final de la película nos lo sabemos todos y terminó con la permanencia del defensor central en el conjunto del norte de Londres.

Nico Paz y Cuti Romero también gustaban en Arsenal: GETTY

La lista de fichajes que pretendía el Arsenal tiene perfiles de todo tipo. También surgen en ella nombres de carácter internacional como Vinícius o incluso el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, como Yan Diomande. Julián Alvarez no era ni mucho menos la única petición que Mikel Arteta tenía en su dirección deportiva tras una temporada donde alcanzó las semifinales de la Copa de Europa y donde rompió el maleficio de 22 años sin títulos de la Premier League para los Gunners.

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Los jugadores que quiso Arsenal este verano

Nico Paz (Como)

(Como) Julian Alvarez (Atletico Madrid)

(Atletico Madrid) Morgan Rogers (Aston Villa)

Cristian Romero (Tottenham)

(Tottenham) Bradley Barcola (PSG)

Kenan Yildiz (Juventus)

Yan Diomande (RB Leipzig)

Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

Joao Pedro (Chelsea)

Ivan Fresneda (Sporting)

Amadou Onana (Aston Villa)

Alex Scott (Bournemouth)

Tarik Muharemovic (Sassuolo)

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Sandro Tonali (Newcastle United)

Malick Fofana (Lyon)

Jeremy Monga (Leicester City)

Louis Page (Leicester City)

Micky van der Ven (Tottenham)

Jacobo Ramon (Como)

Datos claves