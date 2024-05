Real Madrid se prepara para una nueva final de la Copa de Europa mientras los hombres de Carlo Ancelotti terminan una nueva jornada de entrenamiento por Valdebebas. Las redes sociales enloquecen por estas horas gracias al curioso amuleto utilizado por los blancos en el último tiempo y que pese a no poder jugar frente al Borussia Dortmund en la definición de la Champions viajará igualmente con el equipo. Creer o no, el propio entrenador avala las supersticiones.

“Creo un poco en la superstición porque me han enseñado que no tenerla te da mala suerte. Lo voy a disfrutar. Somos conscientes de que hemos hecho algo bueno y hay que poner la guinda ganando”, declaraba el propio Ancelotti en la jornada abierta a los medios hoy. La noticia no empezó ahí y sí horas atrás cuando diversos medios confirmaban como Jeremy De León viajará a Wembley y Londres pese a no tener ficha de UEFA para la final de la Champions. ¿Quién es este joven y por qué se ha convertido para muchos en un amuleto del Real Madrid?.

Hablamos de un joven de 20 años nacido en San Jan de Puerto Rico y que desde enero hace parte de la casa blanca del fútbol. Su fichaje desde Castellón fue pensando para reforzar las filas del Castilla, pero lentamente convenció a Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico para entrenarse en el primer equipo. Ha sido un hecho más que común desde los octavos de Champions y Jeremy De León ha viajado con los hombres de Carletto a Leipzig, Manchester o Múnich mientras las redes sociales lentamente le pusieron el slogan de amuleto.

“No es una cábala…Cuando entrenamos queremos estar 20 jugadores y éramos 19 disponibles”, respondía el propio Ancelotti a los medios el pasado 18 de mayo ante la locura desatada por la presencia del joven en sus expediciones. En Wembley y ante Borussia Dortmund irá a Londres pese a que los merengues solo tendrán la baja de Aurélien Tchouaméni. Jeremy De León se ha convertido en un ‘amuleto de buena suerte’ para medios que del tamaño de MARCA, elogian sus prestaciones como atacante mientras recuerdan el lado más supersticioso de Carlo Ancelotti.

Jeremy De León, el curioso amuleto que ha nacido en Real Madrid: IMAGO

Las redes han explotado con la historia de Jeremy De León. Recordamos que el joven no se encuentra inscrito en la lista de Champions presentada por Real Madrid ante UEFA y que solo puede entrenarse en las jornadas previas a los partidos. Por las diversas plataformas del club surgen comentarios de todo tipo para celebrar el curioso efecto surgido desde su presencia en las convocatorias de los merengues: “Será el sacrificado para vencer…Probará la comida del equipo en el hotel antes de jugar…Talismán del Real Madrid…No fue convocado desde Bayern Múnich y vuelve hoy, la 15 se acerca”.

Invicto en Champions

Los merengues no han perdido ningún partido donde Jeremy De León ha viajado con ellos. Dos choques ante Rb Leipzig, otros dos ante Manchester City y las semifinales contra Bayern Múnich componen el camino recorrido por un joven que a los 20 años vive el sueño de su vida y que será el aficionado merengue más cerca a los hombres de Carlo Ancelotti en Londres. No costó más de 200.000 euros en el mes de enero.

Fede Valverde, a un paso de ser capitán de Real Madrid

La plantilla de Carlo Ancelotti sufrirá cambios de cara a la próxima temporada. La salida de Toni Kroos supone que Lucas Vázquez pase a ser uno de los cuatro capitanes del equipo por cuestiones de longevidad. Lo mismo ocurrirá con Federico Valverde en caso de que Nacho no continúe en el equipo. El uruguayo, más que valorado en Valdebebas, puede llegar al cielo en Real Madrid con apenas 25 años.