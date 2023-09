Real Madrid mide fuerzas con Unión Berlín por una jornada número uno de la UEFA Champions League donde los hombres de Carlo Ancelotti no solo tendrán un enemigo sobre el césped. El conjunto Merengue, nuevamente preocupado por un Santiago Bernabéu donde vuelven los problemas del año pasado.

Todo comenzaba en la previa ante Real Sociedad, donde a diferencia de lo visto ante Getafe, el césped del estadio del Real Madrid volvía a contar con esos pozos y secos que ya hicieron que el club Merengue tuviera que cambiar su verde en hasta cuatro oportunidades a lo largo de la última temporada. El coste de dicho hito no es el problema, más si los tiempos para este teniendo en cuenta al apretado calendario que viene por delante.

Tal y como adelantasen los compañeros de AS o Relevo en una información que ha podido confirmar Bolavip, existe preocupación por algunas de las patas del Real Madrid a la hora de hablar de un césped que es castigado por las obras y el polvo de estas. Confirmaban los medios nombrados como no se descarta un nuevo cambio si la situación no mejora. Ante Unión Berlín, prueba de fuego en este sentido.

Los jugadores son los más preocupados por una situación que ya lleva al Real Madrid a tomar medidas. Se hacían virales a lo largo de las últimas horas la presencia de cañones antipolvo para combatir el que cae de las obras que siguen por el recinto hasta el mes de diciembre y que son las principales culpables de que el césped no se encuentra en óptimas condiciones. Operarios del Bernabéu reconocen a Bolavip que es una situación con la que hay lidiar, poco más se puede hacer ahora mismo.

El techo, abierto por normativa

En una previa al inicio de la Liga de Campeones marcada por dicho hecho, también fue más que singular ver la cubierta del nuevo Bernabéu abierta por primera vez desde su construcción. A diferencia de lo que ocurre en LaLiga, Real Madrid debe amarrarse a una normativa de UEFA que no permite los recintos techados. Desde que comenzasen la temporada en la Calle Castellana que no se veía el cielo de la capital.

Unión Berlín será una prueba de fuego para Carlo Ancelotti y sus hombres, así como un nuevo césped del Santiago Bernabéu que hoy tendrá una fecha clave de cara a saber si habrá que modificarlo de nuevo al 100%. Sería el quinto y no olvidemos que ya se ha invertido hasta 1.5 millones de euros en dicho problema.