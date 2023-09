“No tenemos dudas que será el mayor centro de ocio y entretenimiento de toda Europa”, nos comentan al apenas llegar a un estadio que volvía a abrir sus puertas solo unos meses después de cerrar una temporada con hasta tres títulos y muchas salidas de peso. Volvimos al Santiago Bernabéu y así ha mutado la casa del Real Madrid. Se empieza a ver el final de un proyecto sin iguales en el 2023.

Más de 1000 millones de euros se han dispuesto en un proyecto que aceleró sus tiempos gracias a la pandemia, que se puso como la máxima prioridad del Real Madrid en estos años y que marcará el futuro de un entidad cuya económica quedará encolumnada alrededor de sus piezas. El Bernabéu impone y en la antesala de ese 2-1 ante Getafe donde Jude Bellingham fue héroe, pudimos observar algunos de los mayores cambios en relación con la última temporada.

Empecemos con la fachada del nuevo Bernabéu. Más del 90% de esas 40.000 láminas de metal que componen la nueva cara del recinto ya se encuentran colocadas incluso han permitido la instalación de diversas pantallas en su exterior para mostrar todos los detalles tecnológicos del feudo. Ya se puede ver a Jude Bellingham en ese holograma gigante que tendrá el coliseo blanco en cada jornada.

Un universo de posibilidades

Al entrar en la zona de prensa y alzar la cabeza vemos instalada la nueva tribuna que hará que el Bernabéu tenga una nueva capacidad de casi 85.000 espectadores. Encima de esta aparece uno d ellos mayores hitos del recinto, un anillo VIP de 360 grados lleno de restaurantes de primer nivel, locales para alquilar y una vista privilegiada del campo. Lujo y deporte se unen.

Quienes se encontraban ahí no dejaban de señalar uno de los mayores avances de estos meses: el videomarcador. Se encuentran instaladas ya las primeras pantallas de un hito del nuevo Bernabéu que junto al techo retráctil recuerda y de qué manera a los estadio de la NFL: “Parece el de los Dallas Cowboys”, frase que oímos en más de una ocasión en nuestra vista.

Ver ya gran parte del techo acoplado también deja ver una de las caras desconocidas del recinto hasta aquí. La acústica del estadio impone, genera un ruido mayor al de otros tiempos y convierte a la casa del Real Madrid en una caldera que ya hace a más de uno frotarse las manos pensando en las grandes noches ante Barcelona o en Europa. Bellingham tras su tanto apuntaba: “Ha sido lo más ruidoso que he escuchado en un campo de fútbol. No me lo podía creer. Me temblaban las piernas”. El regreso del fondo sur y el final de la lona dispuesta en dicha zona también suma en este sentido.

La joya de la corona

Pero el mayor de los elogios de la nueva casa del Real Madrid por estas horas no se lo lleva su fachada, tecnología o nuevas tribunas…Carlo Ancelotti y sus jugadores se encontraban más que pendientes de un césped que tuvo que cambiarse en hasta cuatro veces gracias a las obras en los últimos meses y que respondió con creces ante Getafe. Minutos después del duelo, se le retiraba para estrenar una cubierta retráctil que es la mayor apuesta del club con sus obras.

Se pretende con este avance traer eventos como la Copa Davis, conciertos de todo tipo, conferencias internacionales, la NBA o incluso la NFL a un Bernabéu que en poco más de 60 minutos y gracias al invernadero subterráneo, mutará hacía un escenario apto para cada jornada. Se sueña con abrir el recinto en hasta 150 días al año. Mucho dinero en juego.

El Bernabéu calienta motores para finalizar sus obras en diciembre del presente 2023 y ante Getafe dejó solo algunas muestran de lo que apunta a ser un feudo con pocos iguales en Europa. Hubo grandes avances desde el último duelo como local ante Athletic Bilbao y la sensación en el aire de que existen todas las bases para generar los 400 millones de euros anuales que pretende ganar la directiva con la joya de la corona del madridismo.