El fútbol da revanchas, pero a veces estas se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Fernando Díaz, un técnico de mil batallas en nuestro balompié, decidió dar vuelta la página tras el traumático cierre de temporada con Deportes Iquique, donde no pudo evitar la caída a la Primera B.

En conversación con RedGol, el “Nano” fue tajante sobre su próximo paso. Pese a tener sondeos de clubes de Primera División y del ascenso en Chile, el estratega optó por la internacionalización. “Mi futuro está en Asia”, declaró Díaz, confirmando que ya tiene un acuerdo avanzado para dirigir en un mercado que, aunque lejano, valora la experiencia y el orden táctico que el DT ha demostrado a lo largo de su carrera.

“Mi futuro, como todos los técnicos, estamos viendo constantemente los diferentes proyectos. Espero que se concrete algo ahí a finales de de enero, primero semana de febrero, que hay unas opciones muy interesantes”.

Fernando Díaz seguirá su carrera en el extranjero.

¿Qué deja en Iquique?

El ciclo en el Tierra de Campeones fue una montaña rusa de emociones que lamentablemente terminó de la peor forma. Díaz no pudo encontrar la fórmula para levantar a un equipo que se hundió en la tabla en el tramo final del 2025. Sin embargo, su salida no fue en malos términos, y el técnico prefiere llevarse los buenos momentos antes de embarcarse en este nuevo desafío.

“Fueron casi 3 años en Coquimbo, un período importante ahora en el norte (Iquique), entonces aprovecho de vacacionar en mi casa, estar con mis hijos, que lo que es lo más gratificante”, aseguró.

El desafío asiático

Aunque no reveló el club específico, se especula que su destino podría estar en las ligas de Medio Oriente o el sudeste asiático, mercados donde técnicos chilenos han dejado huella anteriormente (como el propio José Luis Sierra). Para Díaz, es la oportunidad de resetearse y demostrar que su vigencia sigue intacta lejos de la presión del medio local.