Cómo apostar en la NFL: guía y tipos de apuestas 2025

Si eres nuevo siguiendo el fútbol americano, posiblemente te preguntes cómo apostar en la NFL. Aunque las apuestas NFL pueden parecer un poco complicadas en un inicio, son sumamente sencillas de comprender. Sigue esta información para que comprendas todos los detalles sobre cómo apostar en el fútbol americano.

Entendiendo los tipos de apuestas de la NFL

Línea de dinero: ¿Quién ganará el partido?

Este es el tipo de apuesta más simple que existe en la guía de cómo apostar en la NFL. La moneyline o línea de dinero consiste en apostar cuál de los dos equipos que se están enfrentando ganará el partido.

Aquí no tiene que ver nada la diferencia de puntos o algún otro detalle dentro del evento, solo importa acertar al ganador.

Hándicap

El hándicap es otro tipo de apuesta importante en la guía de cómo apostar en la NFL. Este tipo de apuestas se basa en que los diferentes operadores les otorgan una ventaja o desventaja a los equipos respecto a un margen de victoria.

En específico, el hándicap o spread se utiliza para equilibrar las probabilidades entre equipos con diferentes niveles de habilidad. Este equilibrio se ve representado por medio de un ‘margen’.

Este tipo de apuesta es mucho más popular que otras en el mercado de las apuestas NFL debido a que equilibra las oportunidades de los equipos y ofrece más rentabilidad al jugador que acierta.

Por ejemplo, si la casa de apuestas le otorga Kansas City Chiefs -7.5 significa que los Chiefs deben ganar por al menos 8 puntos para que tu apuesta sea ganadora. Sin embargo, si a su rival, en este caso los Bills, el operador les otorga 7.5 significa que este equipo puede ganar o perder por hasta 7 puntos para que ganes la apuesta.

Totales

Las apuestas totales son otro tipo de apuestas que diversos jugadores actuales usan porque, por lo general, aciertan. En esta apuesta no importa quién ganará el partido. Se trata de predecir si el número total de puntos combinados entre ambos equipos será mayor (Over) o menor (Under) de una ‘marca’.

A este tipo de apuestas, también se les suele llamar ‘Más de/ Menos de’. Por ejemplo, si el total es de 40,5 puntos, si crees que entre los dos equipos anotarán 41 o más puntos, apuestas al Over. Sin embargo, si crees que anotarán 39 o menos puntos, tu opción será elegir el Under.

Apuestas especiales o Prop Bets

Las apuestas especiales son de lo mejor si es que te gusta el entretenimiento. Al momento de entender cómo apostar en la NFL, es importante que consideres las ‘Prop Bets’. Estas apuestas no se centran en el resultado final del partido, sino en pequeños eventos curiosos que se pueden dar en el juego.

Por ejemplo, el próximo 9 de febrero 2025 se jugará el Super Bowl LIX, en donde tendrás la posibilidad de apostar por:

Cuánto dura el himno nacional.

De qué color será la botella hidratante.

¿Qué jugador anotará el primer touchdown?

¿Cuántas yardas lanzará el quarterback?

¿Habrá seguridad durante el partido?

Estas apuestas son divertidas y específicas, ideales para ti si es que le prestas atención a los pequeños detalles del deporte.

Parlay de fútbol americano

El parlay en el fútbol americano funciona como en cualquier otro tipo de deportes. Para este tipo de apuestas, tienes que combinar múltiples apuestas en un solo boleto para obtener las ganancias potenciales.

Pese a que el parlay en el fútbol americano ofrece la posibilidad de obtener más ganancias, también es más riesgoso de jugar debido a que todas las selecciones deben ser correctas para ganar. Con solo equivocarte en una selección, será suficiente para que pierdas las apuestas que acabas de colocar.

Créditos: IMAGO / Pond5 Images

¿Cómo entender las cuotas y probabilidades?

Las cuotas y momios son muy importantes al momento de realizar el proceso de cómo apostar en la NFL. Específicamente, existen tres tipos de cuotas usadas por los jugadores que apuestan en el fútbol americano: americanas, decimales y fraccionarias.

Cuotas americanas

Las cuotas americanas son comunes en la NFL México y de Estados Unidos. Existen dos tipos, las cuotas positivas y negativas. Las positivas indican cuánto ganarás con una apuesta de $100. Por ejemplo, si apuestas $100 a una cuota de +200, tus ganancias serán $200, además de recuperar tu apuesta inicial.

Por otro lado, las cuotas negativas muestran cuánto debes apostar para ganar $100. En este caso, si la cuota es de -150, necesitarás apostar $150 para ganar $100.

Cuotas decimales

Otro tipo de cuotas que debes comprender para saber cómo apostar en la NFL es la cuota decimal. Estas son más fáciles de entender debido a que incluyen la apuesta inicial en el cálculo de las ganancias. Por ejemplo, si la cuota es 2.50 y apuestas $100, multiplica el monto apostado por la cuota: $250, esa sería la ganancia total de la cuota en cuestión.

Cuotas fraccionarias

Las cuotas fraccionarias son aquellas que muestran cuánto ganarás en relación al monto de tu apuesta. El numerador (arriba) es lo que ganas, y el denominador (abajo) es tu apuesta. Por ejemplo, si la cuota es 3/2 y apuestas $100, por cada $2 de apuestas ganados, obtienes $3. En esta situación, la ganancia neta es de $150, más los $100 apostados, la ganancia total sería de $250.

Toma en cuenta que cada casa de apuestas posee sus momios NFL o cuotas NFL dependiendo del tipo de cuota más común del país en donde se está apostando. Sin embargo, hay algunos operadores que ofrecen la opción de cambiar los tipos de cuotas debido a los gustos o costumbre.

Al saber cómo apostar en la NFL, estos tipos de cuotas te resultará más fácil de comprender. Aunque, es importante que escojas uno de todos los tipos, lo comprendas en su totalidad y comiences a apostar en función a ese.

Estrategias para Apostar en la NFL

Las estrategias para cómo apostar en la NFL también son relativamente sencillas. Es más, muchas de estas se basan en las apuestas de otro deporte. De entre todas, estas son las dos estrategias que deberías tener más en cuenta.

Investigación

La investigación es el pilar de todos los tipos de apuestas de apuestas disponibles, independientemente del deporte. En el caso del fútbol americano, es de suma importancia para predecir los pronósticos de la NFL.

Uno de los tips que te vamos a brindar se basa en analizar las estadísticas del fútbol americano. De esta forma, podrás tomar decisiones informadas y así reducir los riesgos de perder tu apuesta.

Las estadísticas de un torneo, por ejemplo, las de la NFL, ayudan a identificar patrones consistentes, como el desempeño de un equipo en casa o su efectividad en los últimos juegos. Así, podrás saber con más claridad cómo se desempeñará dicho equipo en un juego o evento específico.

Además, al conocer las estadísticas de jugadores clave, como datos de mariscales de campo, goleadores o defensas, podrás prever cómo su actuación podrá ser determinante al momento en que se dé el juego.

Por su parte, al analizar las estadísticas de la NFL también podrás ver más opciones de apuestas más específicas. Por ejemplo, hándicaps, totales o apuestas a ciertos jugadores, en lugar de apostar solo al ganador.

Para tener una mejor investigación, puedes tomar en cuenta los siguientes tips:

Estate atento a las noticias sobre lesiones NFL o problemas de equipo para evaluar un posible desempeño en el campo.

Mira los datos de partidos pasados para identificar patrones de juego.

Ten en cuenta las redes sociales de los equipos o jugadores para que te enteres del estado de ánimo del conjunto.

No dejes de lado las condiciones externas, como estado del campo, clima, localía, etc.

Créditos: IMAGO / Panthermedia

Gestión del presupuesto

La gestión de presupuesto es fundamental en las apuestas deportivas en línea, específicamente en la NFL. Esto es porque una correcta gestión del presupuesto evitará que pierdas más dinero de lo que puedes permitirte.

El fútbol americano con sus múltiples tipos de apuestas y sucesos cambiantes dentro de un evento, puede ser casi impredecible, lo que aumenta la posibilidad de una pérdida, si es que no manejas correctamente tu dinero.

Uno de los riesgos que puedes cometer si no tienes en cuenta esta estrategia de apuestas es intentar recuperar pérdidas apostando más dinero o dejarse llevar por la emoción de una apuesta “segura”. Si tienes dudas de cómo gestionar correctamente el presupuesto, puedes seguir estos tips:

Establece un presupuesto fijo: Decide cuánto dinero podrás apostar sin que pongas en peligro tus finanzas personales. Este también es conocido como ‘bankroll’ o presupuesto de apuestas.

Decide cuánto dinero podrás apostar sin que pongas en peligro tus finanzas personales. Este también es conocido como ‘bankroll’ o presupuesto de apuestas. Define una cantidad por apuesta: Solo usa un pequeño porcentaje de tu ‘bankroll’ para apostar. Así, podrás evitar las pérdidas individuales a gran escala.

Solo usa un pequeño porcentaje de tu ‘bankroll’ para apostar. Así, podrás evitar las pérdidas individuales a gran escala. Evita perseguir pérdidas: Si pierdes, no intentes recuperar apostando más de lo puedes. Esto suele llevar a pérdidas mayores y decisiones emocionales. Solo acepta las pérdidas y apuesta otro día.

Si pierdes, no intentes recuperar apostando más de lo puedes. Esto suele llevar a pérdidas mayores y decisiones emocionales. Solo acepta las pérdidas y apuesta otro día. Apuesta en los mercados que conoces: En la NFL existen mercados muy variados, como moneyline, hándicaps, totales y prop bets. Escoge aquellos que conozcas a la perfección para que tengas más confianza, en caso obtengas ganancias.

En la NFL existen mercados muy variados, como moneyline, hándicaps, totales y prop bets. Escoge aquellos que conozcas a la perfección para que tengas más confianza, en caso obtengas ganancias. Lleva un registro de las apuestas realizadas : Anota todos los detalles de las apuestas que realices, como monto, tipo de apuesta, mercado, resultado, cuota, etc. Así, podrás identificar patrones, errores y posibilidades de mejora.

: Anota todos los detalles de las apuestas que realices, como monto, tipo de apuesta, mercado, resultado, cuota, etc. Así, podrás identificar patrones, errores y posibilidades de mejora. Modifica el presupuesto tomando en cuenta tu rendimiento: No te dejes llevar por la alegría. Si tu ‘bankroll’ crece por las ganancias, ajusta de forma ligera la cantidad que generalmente apuestas para tener más oportunidades. Si acumulas apuestas pérdidas, modifica el presupuesto para que no gastes más de lo debido.

Dónde apostar en la NFL en México

Existen muchas casas de apuestas confiables en México. Sin embargo, hay algunas que se destacan sobre las demás por sus bonos, promociones, softwares, etc. Por ello, a continuación, te dejaremos una lista de las mejores casas de apuestas para que aprendas a cómo apostar en la NFL.

Ten en cuenta que esta es solo una lista sugerida. Si es que ya tienes preferencia por un operador por el motivo que sea, continúa usándolo. Solo asegúrate de que sea segura su operación, en otras palabras, que tenga buenas reseñas por parte de sus jugadores actuales y que posea los permisos necesarios para operar en el suelo mexicano.

Consejos para quienes apuestan

Ahora que ya sabes cómo apostar en la NFL y algunas estrategias de apuestas, es importante que sepas de algunos consejos para que tus apuestas sean mucho más efectivas.

Aprovecha los bonos de bienvenida

Las bonificaciones de bienvenida forman parte de los bonos de apuestas que ofrecen distintos operadores. Las casas de apuestas poseen una serie de bonos de bienvenida para apuestas deportivas que solo se puede reclamar una vez, específicamente al momento de realizar el primer depósito luego de completar el registro.

La cantidad del bono que recibas dependerá exclusivamente de la oferta disponible. Algunas casas de apuestas ofrecen un porcentaje de lo depositado o hasta lo duplican. Todo depende de la oferta activa en ese momento. De lo que te debes percatar es de los los términos y condiciones, en donde se estipulan algunos requisitos para liberar las ganancias del bono.

También existe otro tipo de bono de bienvenida, pero este es sin depósito. La bonificación la otorga el operador por la simple razón de completar el proceso de registro con tus datos reales. Aunque suelen tener requisitos más exigentes, igual es llamativa para diversos nuevos jugadores de apuestas. En México existen diversos operadores que lo ofrecen.

Apuestas en vivo

Las apuestas en vivo año a año tienen más importancia. Este tipo de apuesta juega un papel importante al momento de comprender cómo apostar en la NFL debido a que te ofrecen la posibilidad de apostar en el momento en que un evento se esté desarrollando, permitiéndote tomar decisiones en base a los sucesos dentro del campo.

Los operadores tienen a la disposición de sus jugadores el apartado de las estadísticas en vivo. De estas te podrás basar al momento de considerar una apuesta en vivo. Además, algunas casas de apuestas ofrecen el servicio de transmisión de imágenes en tiempo real, lo que le agrega mayor dinamismo y emoción al juego.

Consulta las comunidades de apostadores

En internet existen diversas comunidades de apostadores en apuestas deportivas. Estos son de mucha ayuda al momento de realizar las predicciones NFL. Más allá de que te enseñan a cómo apostar en la NFL, podrás obtener datos sobre cómo será el desempeño de un jugador o de algún equipo en un evento en específico.

Aunque no es fácil encontrar una comunidad de apostadores que acierten la mayoría de pronósticos, poco a poco irás descubriendo más que pueden ser mucho más certeras.

Preguntas frecuentes sobre cómo apostar en la NFL