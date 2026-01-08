Colo Colo sigue moviéndose con cautela en el mercado de fichajes y, por ahora, la búsqueda de un nuevo delantero continúa abierta. En las últimas horas, el periodista Christopher Brandt de ESPN reveló el listado de atacantes que fueron analizados por el directorio de Blanco y Negro en la reunión realizada durante la jornada del miércoles, sin que se haya tomado aún una decisión definitiva.

Según la información entregada, fueron cinco los nombres que se pusieron sobre la mesa y que fueron evaluados desde el punto de vista deportivo y económico. Sin embargo, desde la concesionaria aseguran que ninguno de ellos está cerrado ni mucho menos avanzado, ya que el análisis fue preliminar y sin prioridad clara por algún futbolista en específico.

Los delanteros que integran esta carpeta son Damián Pizarro, Robert Morales, Carlos Lucumí, Maximiliano Romero y Octavio Rivero, todos presentados como alternativas al cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz. La idea fue entregar distintas opciones para reforzar una zona que quedó debilitada tras la salida de Salomón Rodríguez.

Damián Pizarro es solo una de las tantas opciones para la delantera alba. Nada está confirmado aún. (Foto: Photosport)

Uno de los nombres que más ruido ha generado es el de Damián Pizarro, especialmente porque durante el miércoles varios medios lo dieron prácticamente como un hecho en Macul. No obstante, desde Blanco y Negro, el propio Aníbal Mosa recalcó que su situación está lejos de estar resuelta y que, por ahora, es solo uno más dentro del listado, sin acuerdo ni negociación avanzada.

Distinto es el escenario de Octavio Rivero, quien pese a aparecer en la carpeta de Colo Colo, estaría muy cerca de transformarse en refuerzo de Universidad de Chile. Desde Ecuador han surgido informaciones que apuntan a su salida inminente de Barcelona SC y a un acuerdo avanzado con el cuadro azul, lo que lo alejaría definitivamente del Monumental.

En ese contexto, el nombre del uruguayo se analiza más como una opción que podría caerse por factores externos, más que como una alternativa real para el ‘Cacique’. En Macul están al tanto de su situación y saben que la U corre con ventaja en esa negociación.

Así las cosas, Colo Colo mantiene abiertas todas las posibilidades y no descarta sumar un delantero en los próximos días, aunque sin apuros ni decisiones precipitadas. La directiva y el cuerpo técnico seguirán evaluando nombres, mientras el mercado avanza y algunas opciones, como la de Rivero, comienzan a aclarar su futuro lejos de las especulaciones iniciales.

DATOS CLAVE

Damián Pizarro: Aunque es el favorito de la hinchada, la dirigencia aclaró que no hay acuerdo y que su falta de continuidad en Europa es un factor a evaluar.

Robert Morales: Delantero paraguayo que aporta movilidad y potencia, una opción internacional de peso.

Carlos Lucumí: Atacante colombiano que destaca por su envergadura física.

Maximiliano Romero: El argentino aparece como una alternativa con experiencia en clubes grandes.