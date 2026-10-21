Alineaciones de Betis y Feyenoord por la Champions League: formaciones probables

Betis recibe a Feyenoord este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Betis viene de ganarle 3-2 a Porto y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Feyenoord viene de ganarle 3-2 a Como 1907 y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Betis y Feyenoord
Betis (4-3-3): Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Diego Gómez, Facundo Bernal, Isco, Pablo Fornals, Antony, Troy Parrott, Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.
Feyenoord (4-3-3): Tjark Ernst, Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Mika Mármol, Javi López, Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri, Luciano Valente. DT: Giovanni van Bronckhorst.
La previa de Betis y Feyenoord: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Historial: 1 cruces — Betis ganó 1, Feyenoord ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 29/01/2026: Betis 2-1 Feyenoord
- Próximo partido de Betis: vs. Dortmund, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de Feyenoord: vs. Inter, martes 3 de noviembre