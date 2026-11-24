Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Stadion Feijenoord, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Feyenoord recibe a Porto este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Los dos llegan con apenas tres puntos y la fase de liga empieza a quedarse sin margen para los errores. Un tropiezo más y la clasificación se complica en serio para cualquiera de los dos.

Es un partido directo por la vida en la tabla general, de esos que no perdonan otro resultado negativo si se quiere seguir con chances de meterse entre los puestos de clasificación.

La actualidad de ambos equipos

El Feyenoord llega golpeado después de la goleada que le metió el Inter de local, un resultado que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo. Antes había caído también ante el Betis y la única alegría reciente fue el triunfo ajustado frente al Como 1907. Está 32° con apenas tres unidades y necesita reaccionar rápido para no quedar al margen de la clasificación.

El Porto viene de un golpe de efecto: goleó 4-1 al Napoli como local y eso le devolvió algo de confianza después de dos caídas seguidas, ante el PSV y ante el Betis. Con los mismos tres puntos que su rival pero una posición mejor en la tabla general, llega como favorito y con la obligación de aprovechar el envión anímico que le dejó esa goleada.

El historial entre Feyenoord y Porto

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para los portugueses, que ganaron dos de los cuatro enfrentamientos directos, mientras que el Feyenoord se quedó con uno y hubo un empate. En goles también está parejo, cuatro para cada lado en total.

Los antecedentes más recientes datan de 2019, cuando Porto se impuso 3-2 y luego el Feyenoord respondió con un 2-0 a su favor. Antes de eso hay que remontarse a los años noventa para encontrar los otros dos cruces, ambos con mínima diferencia.

Publicidad

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/12/2019 Porto vs. Feyenoord 3-2 UEFA Europa League 03/10/2019 Feyenoord vs. Porto 2-0 UEFA Europa League 02/11/1993 Feyenoord vs. Porto 0-0 UEFA Champions League 19/10/1993 Porto vs. Feyenoord 1-0 UEFA Champions League

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7 .

y . Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Porto suma 3 puntos en el torneo.