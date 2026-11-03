Feyenoord vs. Inter en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Feyenoord recibe a Inter este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord.
Inter llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Feyenoord tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Feyenoord perdió 0-1 como visitante ante Betis. El conjunto marcha 26° con 3 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Como 1907.
Inter viene de ganar 1-0 como local ante Shakhtar Donetsk . El equipo ocupa el puesto 20 con 3 puntos. Antes perdió 3-4 como local ante Brujas.
El historial entre Feyenoord e Inter
Feyenoord e Inter se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 1 triunfo de Feyenoord, 2 de Inter y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/03/2025
|Inter vs. Feyenoord
|2-1
|UEFA Champions League
|05/03/2025
|Feyenoord vs. Inter
|0-2
|UEFA Champions League
|10/04/2002
|Feyenoord vs. Inter
|2-2
|UEFA Europa League
|04/04/2002
|Inter vs. Feyenoord
|0-1
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Feyenoord e Inter se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
- Feyenoord suma 3 puntos en el torneo.
- Inter suma 3 puntos en el torneo.