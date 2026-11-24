Feyenoord y Porto se enfrentan este martes 24 de noviembre en el Stadion Feijenoord por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Feyenoord recibe a Porto este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadion Feijenoord. Feyenoord viene de caer 0-3 ante Inter y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Porto viene de ganarle 4-1 a Napoli y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Feyenoord y Porto

Feyenoord (4-3-3): Florian Kastenmeier, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol, Javi López, Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa, Shaqueel van Persie, Luciano Valente. DT: Giovanni van Bronckhorst.

Porto (4-1-2-3): Diogo Costa, Alberto Costa, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Martim Fernandes, Victor Mow Froholdt, Pablo Rosario, Gabriel Veiga, Pepê, Samu Omorodion, Borja Sainz. DT: Francesco Farioli.

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