Brujas vs. Lens en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Con apenas tres puntos cada uno, Brujas y Lens llegan a esta fecha con la obligación de ganar para no quedar afuera de la pelea por los puestos de playoff.

La fase de liga de la Champions es despiadada con los que arrancan mal, y ninguno de los dos quiere llegar a la quinta fecha con la soga al cuello.

La actualidad de ambos equipos

El Brujas viene de una montaña rusa: cayó 2-3 como local ante el Aston Villa pero después dio vuelta la historia y se impuso 4-3 de visitante frente al Inter, un resultado que le devolvió algo de confianza aunque todavía lo tiene en zona de eliminación con apenas dos partidos disputados.

Lens tampoco encontró el equilibrio. Ganó 3-2 como visitante ante el Slavia Praga, pero en su último compromiso se quedó sin nada tras perder 0-2 de local frente al Sporting, un traspié que lo dejó también fuera de los puestos que le interesan en esta instancia del torneo.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7 .

y . Brujas suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Lens suma 3 puntos en el torneo.