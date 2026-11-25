Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Liverpool este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. El Liverpool llega golpeado y con la necesidad de reaccionar rápido en una Champions que viene siendo una montaña rusa para todos. Brujas, por su parte, no le teme a nadie: viene de ganarle a Inter y a PSV en los últimos dos cruces europeos.

Ambos llegan con 9 puntos y apenas separados por la diferencia de gol, así que el que gane puede meterse en zona de octavos directos sin pasar por el repechaje.

La actualidad de ambos equipos

El Brujas atraviesa un presente notable en la fase de liga: tres triunfos consecutivos, incluido un robo por 2-1 en la última fecha ante PSV. Esa racha lo metió en la mitad de la tabla con chances reales de seguir escalando si repite el nivel que mostró ante Inter y Lens.

El Liverpool, en cambio, llega con la resaca de una caída que dolió: perdió 3-2 como visitante frente a Fenerbahce después de dos partidos en los que metió diez goles entre Villarreal y LASK. El equipo inglés tiene gol asegurado cuando ataca, pero también muestra fisuras atrás que lo pueden dejar afuera de los puestos de privilegio si no corrige rápido.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Brujas suma 9 puntos tras vencer a PSV, Lens y Inter.

suma 9 puntos tras vencer a PSV, Lens y Inter. Liverpool suma 9 puntos en el torneo.