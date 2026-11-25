Inter y Stuttgart se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Meazza, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Inter recibe a Stuttgart este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Meazza. El Inter llega golpeado en la tabla pero con la confianza de haber liquidado al Feyenoord lejos de casa, y necesita volver a mostrar esa solidez para no complicarse en la fase de liga.

Son dos equipos que se juegan el boleto a octavos y no pueden permitirse más tropiezos en esta recta de la fase de grupos.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Milán viene de un triunfo contundente por 3-0 en Rotterdam que le devolvió el aire después de la derrota ante el Brujas en San Siro. La victoria ante el Shakhtar Donetsk antes de ese traspié mostró que el Inter puede ser sólido cuando junta buen funcionamiento, aunque la irregularidad lo tiene en el puesto 17 con apenas 6 puntos en cuatro presentaciones.

El Stuttgart aterriza en Milán después de caer 2-0 ante el Galatasaray, un resultado que cortó el envión que traía tras golear 3-0 al Slovan Bratislava. El empate ante el Atlético de Madrid en casa también entra en una racha despareja, pero los alemanes están apenas un escalón arriba del Inter en la tabla, con 7 unidades que los mantienen con chances concretas de meterse entre los mejores puestos.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Inter y Stuttgart se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium .

y . Inter suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Stuttgart suma 7 puntos en el torneo.