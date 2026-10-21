Como 1907 vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Como 1907 recibe a Manchester United este miércoles 21 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Los dos equipos llegan con la misma necesidad: ganar para no quedar relegados en la fase de liga. Un resbalón más y la clasificación empieza a complicarse en serio.

Con apenas tres puntos cada uno después de dos fechas, este duelo vale como para marcar el rumbo del resto de la fase de liga. Perder acá obliga a mirar la tabla con otros ojos.

La actualidad de ambos equipos

El Como 1907 llega golpeado tras caer 3-2 como visitante ante el Feyenoord, un resultado que le cortó el envión que había tomado con el 4-1 que le había metido de local al RB Leipzig. La diferencia entre esos dos partidos deja claro que el equipo puede lastimar, pero también que todavía le cuesta sostener el nivel fuera de casa.

El Manchester United tampoco viene de un buen trago: perdió 2-0 en su visita al Atlético de Madrid después de haber goleado 4-0 como local al Sabah FK. Ese contraste resume su arranque de Champions, con destellos pero también con una floja actuación afuera que ahora necesita corregir si quiere meterse entre los puestos de clasificación.

Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Como 1907 y Manchester United se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Como 1907 suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Manchester United suma 3 puntos en el torneo.