Dónde ver EN VIVO Lens vs. Como 1907 por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Stade Bollaert-Delelis, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Lens recibe a Como 1907 este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Bollaert-Delelis. Lens llega contra las cuerdas en la fase de liga y necesita un resultado que lo saque del fondo de la clasificación. Como 1907 vive un momento inesperado para su primera participación en la competencia y quiere confirmar que no es casualidad.

Una victoria del equipo francés serviría para meterse de nuevo en la pelea por los puestos de clasificación directa. Para el conjunto italiano, en cambio, ganar en suelo francés sería la mejor carta de presentación posible en su primer año europeo en mucho tiempo.

La actualidad de ambos equipos

El Lens todavía no encontró el funcionamiento en esta Champions League. Viene de caer 3-0 como visitante ante Brujas y antes había perdido en su propia cancha frente al Sporting, dos derrotas que lo dejaron con apenas 3 unidades y 26° entre 36 equipos. El único triunfo lo consiguió lejos de casa, ante Slavia Praga, y ahora necesita revertir la imagen delante de su gente.

Como 1907 atraviesa un presente que pocos imaginaban. Goleó 4-1 al Manchester United en su última presentación y también había aplastado por el mismo resultado al RB Leipzig, aunque en el medio sufrió una caída ajustada ante Feyenoord. Con 6 puntos y el undécimo puesto, el equipo italiano llega como favorito a un terreno que no le resulta nada amigable.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3 .

y . Lens suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Como 1907 suma 6 puntos en el torneo.