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Champions League

Alineaciones de Lens y Como 1907 por la Champions League: formaciones probables

Lens y Como 1907 se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Estadio Stade Bollaert-Delelis por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lens vs. Como 1907, Champions League
Lens vs. Como 1907, Champions League

Lens recibe a Como 1907 este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Bollaert-Delelis. Lens viene de caer 0-3 ante Brujas y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Como 1907 viene de ganarle 4-1 a Manchester United y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Lens y Como 1907

Lens (3-4-2-1): Robin Risser, Ruben Aguilar, Samson Baidoo, Jean-Clair Todibo, Florian Thauvin, Saud Abdulhamid, Michaël Cuisance, Amadou Haidara, Florian Sotoca, Matthieu Udol, Franjo Ivanović.

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Como 1907 (4-2-3-1): Jean Butez, Ivan Smolčić, Marc Kempf, Jacobo Ramón, Álex Valle, Luis Milla, Lucas Da Cunha, Máximo Perrone, Nico Paz, Anastasios Douvikas, Martin Baturina. DT: Cesc Fàbregas.

La previa de Lens y Como 1907: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 4 de noviembre
  • Hora: 17:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Stade Bollaert-Delelis
  • Próximo partido de Lens: vs. RB Leipzig, martes 24 de noviembre
  • Próximo partido de Como 1907: vs. AEK Athens, martes 24 de noviembre
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