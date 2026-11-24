Como 1907 y AEK Athens se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Como 1907 recibe a AEK Athens este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Como 1907 vive una temporada europea inesperada y el martes tiene la chance de meterse de lleno en los puestos que dan el pase directo a octavos. Enfrente aparece un AEK Athens que llega golpeado y sin margen de error.

La fase de liga de la Champions sigue sumando capítulos y para los italianos este partido vale doble: están entre los mejores cuatro y una victoria los acerca a cerrar la clasificación de forma anticipada.

La actualidad de ambos equipos

El envión que trae Como 1907 impresiona: viene de golear 9-1 como visitante ante Lens y antes había superado 4-1 de local al Manchester United, con la única mancha de la derrota ajustada frente a Feyenoord. Con 9 puntos en cuatro fechas y cuarto puesto, el equipo italiano ya se instaló entre los protagonistas del torneo y juega en casa con la confianza de quien no esperaba estar tan arriba.

AEK Athens atraviesa el proceso inverso. Cayó 2-3 como local ante Real Madrid, antes había perdido 1-5 con Man City y también sumó una derrota por 1-3 frente a Shakhtar Donetsk. Son tres descalabros consecutivos que lo dejaron con apenas 3 unidades y en el puesto 30, un arranque que complica cualquier aspiración de seguir con chances matemáticas en la competencia.

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Bodo Glimt vs. LASK — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Como 1907 y AEK Athens se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Como 1907 suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.