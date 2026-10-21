Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Viking por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League.

Aston Villa llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Viking tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Aston Villa viene de ganar 6-0 como local ante Fenerbahce. El equipo ocupa el puesto 4 con 6 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Brujas.

Viking empató 3-3 como local ante Bayern en la fecha anterior. Viking está 29° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-3 como visitante ante Stuttgart.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3 .

y . Aston Villa suma 6 puntos tras vencer a Fenerbahce y Brujas.

suma 6 puntos tras vencer a Fenerbahce y Brujas. Viking suma 1 punto en el torneo.