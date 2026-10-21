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Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Viking por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Viking, Champions League
Aston Villa vs. Viking, Champions League

Aston Villa recibe a Viking este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League.

Aston Villa llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Viking tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Aston Villa viene de ganar 6-0 como local ante Fenerbahce. El equipo ocupa el puesto 4 con 6 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Brujas.

Viking empató 3-3 como local ante Bayern en la fecha anterior. Viking está 29° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-3 como visitante ante Stuttgart.

Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Aston Villa y Viking se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
  • Aston Villa suma 6 puntos tras vencer a Fenerbahce y Brujas.
  • Viking suma 1 punto en el torneo.
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