Cobreloa continúa viviendo un proceso de reestructuración tras una exigente temporada 2025 en la Primera B, donde el cuadro loíno quedó ad portas del ascenso a Primera División luego de caer ante Deportes Concepción.

En ese escenario, varios futbolistas que defendieron la camiseta naranja comenzaron a definir su futuro de cara al 2026, marcando el cierre de algunos ciclos y la salida de jugadores dentro del plantel que dirige César Bravo.

Uno de esos casos es el del delantero Leandro Barrera, quien tras finalizar su vínculo con el elenco de Calama decidió dejar atrás su paso por el fútbol chileno para asumir un nuevo desafío en su país natal.

Leandro Barrera llegó a Cobreloa proveniente de Deportes Santa Cruz | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Leandro Barrera continuará su carrera en Atlético Club San Martín

El atacante trasandino fue oficializado como nuevo refuerzo de Atlético Club San Martín para la temporada 2026. El atacante mendocino, de 34 años, se integrará al elenco trasandino para disputar el Torneo Federal A, tercera categoría del fútbol argentino.

Durante la última temporada, Barrera estuvo presente en 18 partidos (584 minutos), considerando tanto el campeonato de Primera B como la Copa Chile, aportando experiencia al plantel loíno.

En su carrera profesional, el atacante registra pasos por clubes como San Martín de San Juan, All Boys, Sportivo Peñarol y el propio Cobreloa, iniciando ahora una nueva etapa en Argentina tras su paso por el fútbol chileno.

En síntesis…

