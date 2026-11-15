La probable formación de Cobreloa para enfrentar a Deportes Puerto Montt en la Liga de Ascenso

Cobreloa prepara su formación para enfrentar a Deportes Puerto Montt en la Liga de Ascenso.

Cobreloa tiene en esta jornada un duelo crucial dentro de la Liga de Ascenso, en donde el conjunto ‘Loíno’ se juega la posibilidad de poder retornar a primera en su partido con Deportes Puerto Montt.

Tras la extensa pausa en el torneo, el equipo de Mario Salas buscó prepararse de la mejor forma para este último duelo de la competencia, en la que buscan la victoria y esperan que San Luis de Quillota.

Para este duelo, el equipo del norte de nuestro país dispondrá de sus mejores hombres para este partido, en la que querrá hacerse respetar en casa y sumar los tres puntos en este último duelo de la fase regular.

De esta forma, Cobreloa saltaría a la cancha con: Hugo Araya en portería; David Tapia , Rodolfo González, Diego García y Matías Tapia en defensa; Cristián Muga, Tomás Aranguiz y Maximiliano Velazco en el mediocampo; Jorge Gatica, Gustavo Gotti y Álvaro Delgado en delantera.

Gotti es la gran carta de gol en Cobreloa | Foto: Photosport

El duelo entre Cobreloa y Deportes Puerto Montt se disputará este domingo 15 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.