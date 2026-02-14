Cobreloa no ha tenido un gran inicio de año, ya que no ha logrado cosechar victorias en 2026. Pese a que solo ha disputado la Copa Chile, los dirigidos por César Bravo cayeron en la ida frente a Deportes Antofagasta por 2-1, e igualaron en la vuelta sin goles.

Ante estos resultados, siguen las malas noticias en el equipo nortino, ya que según informó el periodista Pedro Marín, los loínos contarán con cuatro importantes bajas para su estreno en Primera B.

El conjunto del norte de Chile enfrentará a Deportes Iquique este 14 de febrero en un amistoso, en donde se dieron a conocer los jugadores con los que no podrán contar por lesiones y otras razones.

Rodolfo González, Matías Sandoval, Felipe Fritz y Cristian Insaurralde serían los cuatro futbolistas que afectarán a los Naranjas en la base del equipo.

De los 4 jugadores, el único que no es baja por lesión, es Insaurralde, ya que su futuro en los Zorros es incierto.

Cobreloa buscará el ascenso en 2026

El cuadro naranja buscará nuevamente el ascenso a la Liga de Primera 2026 tras su eliminación en los playoffs frente a Deportes Concepción.

¿Cuándo debuta Cobreloa?

Los loínos enfrentarán a Deportes Temuco en su debut por la Primera B 2026 el lunes 23 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

En síntesis